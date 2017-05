Uutinen

Etelä-Saimaa: Eteläkarjalainen naisurheilijoita valmentava mies sai sakkoa seksuaalisesta ahdistelusta Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut eteläkarjalaisen, vuonna 1989 syntyneen miehen 15 päiväsakkoon (yhteensä 225 euroa) seksuaalisesta ahdistelusta. Lisäksi mies tuomittiin korvaamaan asianomistajalle seksuaaliseen ahdisteluun perustuvasta loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 50 euroa. Käräjäoikeuden mielestä kyseessä oli korvattavuudeltaan epätyypillinen tapahtuma, jossa asianomistajan tietoisuus rikoksesta perustuu yksinomaan siihen, mitä vastaaja on hänelle kertonut. Urheiluseurassa naisia valmentava mies oli syytteessä myös raiskauksesta, joka syytteen mukaan oli tapahtunut 7.12. 2015 ja 27.12.2015 välisenä aikana. Käräjäoikeus hylkäsi raiskaussyytteen. Seksuaalinen ahdistelu oli käräjäoikeuden mukaan tapahtunut 27.12.2015, asia tuli oikeudessa vireille yli kaksi vuotta myöhemmin. Käräjäoikeus määräsi, että asianomistajan henkilöllisyys on pidettävä salassa ja oikeudenkäyntiasiakirjat ja ratkaisu, tuomiolauselmaa ja sovellettuja lainkohtia lukuunottamatta, on pidettävä salassa 60 vuotta eli 7.2. 2077 asti. Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/30/Etel%C3%A4karjalainen%20naisurheilijoita%20valmentava%20mies%20sai%20sakkoa%20seksuaalisesta%20ahdistelusta/2017522312382/4