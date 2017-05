Uutinen

Etelä-Saimaa: Blue White Eaglen ostaja Stella Polaris aloittelee Ylämaalla marjanjalostusta — yrittäjäpariskunta haluaa palata matkailualalle Joutsenon Rauhan rannassa pötköttävä Bue White Eagle -alus myydään todennäköisesti tänään 2 000 eurolla Stella Polaris Finland Ab:lle. Se on Ylämaalla toimiva yritys, jonka toimialaa on hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää aluksen myynnistä tämän illan kokouksessaan. Stella Polariksen toimitusjohtaja on Seppo Karvinen, ja yhtiökumppanina hänellä on vaimo Natalja Karvinen. — Tultiin toissa vuonna Ylämaalle ja perustettiin viime syksynä tämä yritys. Toimialaa laajennetaan nyt matkailualalle, josta meillä on vuosikymmenien kokemus, Seppo Karvinen kertoo. Viimeksi Karviset pyörittivät Rantasalmen lomakylää 13 vuotta. — Sitä ennen oltiin Rovaniemellä matkanjärjestäjänä venäläisille lähemmäs kymmenen vuotta. Taustalta löytyy myös valuuttabaarin ravintolan pitoa Venäjän Karjalassa Sortavalassa 1990-luvun alussa. Ravintola oli Sortavalan satamassa seisseessä hotellilaiva Pthasnikovissa. Alus Narvassa aluksi ankkuriin, myöhemmin ehkä liikkeelle Samankaltaiset suunnitelmat Karvisilla on myös Blue White Eaglelle. Stella Polaris aikoo hinauttaa aluksen Viron Narvaan. — Tarkoitus on laittaa laivaan kahvila ja majoitustoimintaa, Karvinen kertoo. Ostotarjouksen mukaan toimintaa pyörittäisi Stella Polariksen sataprosenttisesti omistama virolainen Suursaar Kaupandus Oy. Yhtiön nimi viittaa Karvisten pitemmän tähtäyksen suunnitelmiin, joissa laiva on tarkoitus saada Narvasta liikkeelle. — Jos itänaapuri avaisi Suursaaren matkailulle... Kanavan sulkuihin aluksen kanssa mahtuva hinaaja haussa Ihan alkajaisiksi Stella Polariksen pitää saada Blue White Eagle pois Rauhan rannasta, jos ympäristölautakunta päättää tänään sen yhtiölle myydä. Siirtoaikaa on kaksi viikkoa kauppasopimuksen teosta. — Siirrosta päästään konkreettisesti neuvottelemaan heti kun virallinen päätös kaupungilta tulee, Karvinen kertoo. Hänen mukaansa hinausyrityksiä on jo kierroksessa. — Pitää on hinaaja, joka mahtuu Saimaan kanavan sulkuihin yhtä aikaa Blue White Eaglen kanssa. Kokemusta on myös vesipuolelta ja marjanjalostuksesta Karvinen uskoo homma hoituvan. — On nuoruudesta vesipuolenkin kokemusta. On vedetty tavaraa Saimaalla ja meren puolella. Karvinen myöntää, että Blue White Eagleen uppoaa kyllä rutkasti rahaa. — Jo hinaus on kallista ja ensi talvena alus kunnostetaan. Viime talvena Karviset kunnostivat Stella Polariksen Ylämaan toimitilaa. Se on Ylämaan kirkolla entisessä terveyskeskuksessa. — Marjanjalostus on siellä vasta alkamassa, Karvinen kertoo. Siitäkin hänellä on jo aiemaa kokemusta. — Marjojen jatkojalostus oli minulla Rovaniemellä sivuharrastuksena. Juttua muutettu kello 12.50: Täsmennetty, että aluksen siirtoaikaa on kaksi viikkoa kauppasopimuksen teosta. Lue koko uutinen:

