Uutinen

Etelä-Saimaa: Analyysi: Presidenttipelissä seuraavaksi on kansan vuoro — gallupien kannatusluvut tasaantuvat, kun ehdokasasettelu on valmis Sauli Niinistö on vihdoin puhunut aikeistaan. Hän on valmis jatkamaan tasavallan presidenttinä vuoden 2018 vaalien jälkeen. Mikään suuri yllätys Niinistön päätös ei ole. Hän on ollut toimelias niin kotimaassa kuin kansainvälisen politiikan tantereilla. Hän on viime aikoina tavannut muun muassa Kiinan ja Venäjän suurvaltajohtajat ja on poikkeuksellisen hyvin informoitu nykyisestä maailman menosta. Suomen satavuotisjuhlakiertue takaa Niinistölle loistavaa näkyvyyttä kansan keskellä ilman suoranaista vaalihässäkkää, pahvisauleja tai ilmapalloja. Varsinainen kampanjointi rajoittuukin vuodenvaihteeseen 2018. Juhlakiertue tuo Niinistön tulevan suven aikana myös Etelä-Karjalaan Imatralla pelattavaan pesäpallon Itä-Länsi-otteluun. Kannatuslukemat tukena Maanantaina Niinistö ilmoitti, että haluaa taakseen valitsijayhdistyksen."Minua hivenen kiehtoo nähdä, kuinka laaja-alaisesti suomalaiset todella olisivat tukenani", Niinistö sanoi. Hyvät kannatuslukemat ovat rohkaisseet Niinistöä. Myös presidentinvaalien luonne tukee ajatusta. Presidenttiä valitaan koko maalle, ei yhdelle puolueelle. Varmasti taustalla on myös aitoa halua saada kansalaiset liikkeelle ja kiinnostumaan päätöksenteosta yli puoluerajojen. Niinistö puolestaan on reilun viiden vuoden aikana tehnyt vahvasta kokoomustaustastaan huolimatta itsestään varsin epäpoliittisen presidentin. Se antaa kokoomukselle mahdollisuuden luovuttaa Niinistö valitsijayhdistyksen käsiin. Eikä Niinistö aivan ensimmäistä kertaa kosiskele kansaa yhteisöllisyyden teemoilla. Kun kokoomus teki hänestä työväenpresidenttiä, vaalilauseiden mukaan vastakkainasettelun aika oli ohi. Valitsijayhdistys ei ole ainutlaatuista suomalaisessa politiikassa. Vuonna 1994 politiikan ulkopuolelta tullut Martti Ahtisaari kokosi kansanliikkeen, jonka avulla hän kaatoi Kalevi Sorsan SDP:n sisäisessä jäsenäänestyksessä ja meni lopulta Mäntyniemeen saakka. Valitsijayhdistyksissä on riskejäkin. Ahtisaaren kampanja oli ajautua loppusuoralla karille amatöörien puuhastellessa. Riski on myös samaistuminen Urho Kekkosen aikakauteen. Kekkonen ei vanhoilla päivillään enää suostunut presidenttiehdokkaaksi, joten toimikautta jatkettiin poikkeuslailla. Ajat ovat muuttuneet eikä Niinistö todellakaan ole poikkeuslakia vaatimassa, mutta ikävien mielikuvien luonti sosiaalisen median aikana ei kuulosta mahdottomalta ajatukselta. Monenlaisia vaalitemppuja on ennenkin nähty, joten Niinistön on tähän kampanjassaan varauduttava. Kansalaisaktivistit liittyvät joukkoon Epäilemättä vallitsijayhdistys syntyy Niinistön ympärille varsin pian. Kansalaisaktivisteja hän saa varmasti taakseen, sillä Niinistö on ollut koko kautensa hyvin suosittu presidentti. Myös loikkia muiden puolueiden ehdokkaiden takaa on varmasti luvassa. Keskeinen ja tärkein osa yhdistystä on silti kokoomus. Puolueella on vahva ja osaava vaaliorganisaatio, joka on jo kertaalleen rakentanut Niinistön presidenttitien. Lisäksi puolueen kannatus on viime mittauksissa ollut nousussa. Yllätys ei olisi, jos pienemmistä puolueista esimerkiksi RKP ja kristillisdemokraatit hyppäisivät mukaan valitsijayhdistykseen. Kampanjat nielevät rahaa. Mielenkiintoista on nähdä millä volyymilla esimerkiksi elinkeinoelämä lähtee Niinistön valitsijayhdistyksen ja muidenkin presidenttiehdokkaiden tueksi. Kampanjarahoituksen julkisuus nostaa myös eurot ja niiden reitit osaksi vaalikeskustelua. Vaikka Niinistö on juuri nyt erityisen vahvoilla, kannatuslukemat saattavat nykyisestä sulaa. Tavoitteena oleva valinta jo ensimmäisellä kierroksella ei ole ennakkosuosikillekaan itsestäänselvyys. Kaikki suuret puolueet asettavat omat ehdokkaansa. Keskustan entinen puheenjohtaja ja ex-pääministeri Matti Vanhanen on tehnyt jo pitkään vaalityötä. Vihreiden Pekka Haavisto haastoi Niinistön edelliskierroksella ja on taas mukana. Vasemmistoliitto asettaa vaaliin europarlamentaarikko Merja Kyllösen. Perussuomalaisten puheenjohtajakilpa on vienyt näkyvyyttä presidenttikeskustelulta. Puoluekokous parin viikon kuluttua nostaa ehdolle puolustusministeri Jussi Niinistön tai puheenjohtajaksi pyrkivän euro- ja kulttuuriministeri Sampo Terhon. Puolueessa on myös pohdittu asettumista suoraan Sauli Niinistön tueksi. Mistä löytyisi Suomen Macron? Suurista puolueista demareilla on vaikeinta, sillä ykkösehdokkaana pidetty Jutta Urpilainen kieltäytyi. Muistissa on lisäksi Paavo Lipposen nöyryytys viime vaalien reilun viiden prosentin kannatuksella. Pitkäaikainen presidenttipuolue ei siitä traumasta ole vielä toipunut. Oman ehdokkaan puolue aikoo silti asettaa. Vaihtoehtoina ovat todennäköisimmin Eero Heinäluoma tai puolueen puheenjohtaja Antti Rinne. Tai sitten jostain pitää löytyä Suomen Emmanuel Macron. Mutta sellaista etsivät kaikki. Kirjoittaja on Etelä-Saimaan tuottaja.

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/30/Analyysi%3A%20Presidenttipeliss%C3%A4%20seuraavaksi%20on%20kansan%20vuoro%20%E2%80%94%20gallupien%20kannatusluvut%20tasaantuvat%2C%20kun%20ehdokasasettelu%20on%20valmis/2017122311114/4