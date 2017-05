Uutinen

Etelä-Saimaa: Varma kesän merkki: Kesälehti kokoaa suven kiinnostavat aiheet ja menot Etelä-Saimaan ja Uutisvuoksen Kesälehti on ilmestynyt. 80-sivuinen lehti kokoaa kesän menot ja aiheet yhteen pakettiin. Lehdessä on juttuja niin luonnossa viihtyville, heppahulluille kuin herkkusuillekin. Yksi osa Kesälehteä ovat menovinkit kesäpäiville. Tapahtumat ja menot on eritelty kuntakohtaisesti. Lehti jaetaan maakunnan varhaisjakelualueen kaikkiin talouksiin tämän viikon aikana. Kesälehteä on jaossa myös kauppakeskuksissa ja matkailukohteissa. Lue koko uutinen:

