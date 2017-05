Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen jättää Ylen Ylen suomenkielisen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja ja vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen jättää tehtävänsä. Seuraajahaku käynnistyy välittömästi. Ylen tiedotteen mukaan yhtiön hallitus, toimitusjohtaja Lauri Kivinen ja Jääskeläinen ovat sopineet lähdöstä ”yhteisymmärryksessä”. Edellytyksiä tehtävän menestykselliseen hoitamiseen ei Jääskeläisellä enää ollut, tiedotteessa todetaan. — Hallitus arvostaa Jääskeläisen työtä laadukkaan journalismin edistäjänä. Nyt tehdyn ratkaisun tarkoitus on Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimintaedellytysten ja työrauhan turvaaminen, Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson toteaa tiedotteessa. Jääskeläinen toimi Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana ja vastaavana päätoimittajana vuodesta 2007 lähtien. Häntä seuraa tehtävässä Svenska Ylen johtaja Marit af Björkesten, jonka Ylen hallitus nimesi maanantaina vt. johtajaksi ja vastaavaksi toimittajaksi Uutis- ja ajankohtaistoimintaan kesäkuun alusta lähtien. — Koen, että Ylen rooli yhteiskunnassa on tärkeämpi kuin oma roolini Ylessä. Pyrkimykseni johtaa Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitusta vastuullisen journalismin tiellä on ollut epäilyksen alla. Toivon, että tämä päätöksemme palauttaa Yleen työrauhan, kommentoi Atte Jääskeläinen Ylen tiedotteessa. Jääskeläisen on epäilty taipuneen pääministerin painostuksen alla, kun Yle uutisoi Juha Sipilän suvun osittain omistaman yhtiön urakoista Terrafamen Sotkamon kaivoksella. Julkisen sanan neuvosto totesi, että Jääskeläinen on taipunut poliittiseen painostukseen ja professori Olli Mäenpään Yle-raportti totesi, että Ylessä on ollut ongelmia Jääskeläisen johtamassa toimituksessa. Lue koko uutinen:

