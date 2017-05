Uutinen

Etelä-Saimaa: Turkka Partanen lähti osakkaaksi Imatran Center Hotelliin Ketterän urheilutoimesta vastaava Turkka Partanen on lähtenyt mukaan Imatran Center Hotelliin. Hän on mukana vähemmistöosakkaana, 30 prosentin osuudella. — Mielenkiinnolla katselen, millainen hotellitoimiala on. Partanen ei ole suunnitellut ottavansa aktiivista roolia hotellitoiminnan pyörittämisessä. — Jos aikaa riittää, yritän jelppailla. Hotellissa on tällä hetkellä käynnissä pienimuotoinen remontti. — Hotellia siistitään ja huoneita päivitetään. Kolme viikkoa sitten käynnistynyt remontti jatkuu vielä parin viikon ajan. — Kesä mennään sillä ja syksyllä remonttia mahdollisesti jatketaan. Hotellin toimintakonsepti on tarkoitus Partasen mukaan pitää edelleen entisellään. — Hotellimme on siisti ja edullinen keskustahotelli. Jarmo Ikäheimosella on edelleen enemmistöosakkuus hotellitoiminnasta. Jukka Misukka kertoo myös jatkavansa yhä vähemmistöosakkaana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/29/Turkka%20Partanen%20l%C3%A4hti%20osakkaaksi%20Imatran%20Center%20Hotelliin/2017522309421/4