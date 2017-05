Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaarelaisesta Jarkko Rantalasta tulee salibandyliiton uusi huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala, 48, on valittu salibandyliiton uudeksi huippu-urheilujohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään elokuun alussa. Taipalsaarelaisella Rantalalla pitkä kokemus valmennustoiminnasta. Entinen NST Lappeenrannan luotsi on valmentanut niin miesten kuin naistenkin pääsarjajoukkueita sekä junioreita. Päävalmentajana hän on johdattanut Suomen alle 19-vuotiaat salibandypojat MM-kultaan. Menneellä kaudella Rantala valmensi Sveitsissä EV Zugin joukkuetta, joka nousi kauden päätteeksi maan A-liigaan. Keväällä hän ehti aloittaa poikien maajoukkuetie-FBA-valmentajana sekä Suomen alle 16-vuotiaiden päävalmentajana ennen kuin tie vei huippu-urheilujohtajan tehtävään. — Pesti on luonnollisesti hieno haaste ja mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa Suomen salibandyn tulevaisuuteen. Vaikka vetovastuu tulee minulle, niin koen tehtävän olevan yhtä lailla yhteistyömuotojen rakentamista kuin toiminnan johtamista. Meidän on päästävä yhä lähemmäksi seurojen arkea auttaaksemme heitä mahdollisimman paljon, Rantala linjaa salibandyliiton tiedotteessa. Lue koko uutinen:

