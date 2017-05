Uutinen

Etelä-Saimaa: Sauli Niinistö tähtää presidenttiehdokkaaksi valitsijayhdistyksen kautta: "Jos valitsijayhdistystä ei saada kasaan, niin mitäpä minä niissä vaaleissa tekemään" Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lähtee hakemaan jatkokautta presidenttinä. Niinistö kertoi kello 14 koolle kutsutussa tiedotustilaisuudessa, että hän haluaa taakseen valitsijayhdistyksen. Hän ei siis lähde suoraan kokoomuksen ehdokkaaksi, vaan toivoo eräänlaista kansanliikettä tuekseen. Niinistö perustelee valitsijayhdistystä sillä, että presidentinvaalit ovat etääntyneet puoluepolitiikasta. Valitsijayhdistys on Niinistön puheiden perusteella jo varsin pitkälle suunniteltu. Hän kertoi, että asiaa on pohdittu viime kesästä lähtien. — On ollut innokasta ajattelua, Niinistö sanoi. Niinistön ehtona ehdokkuudelle on, että tällainen yhdistys syntyy ja tukea hänelle löytyy. — Jos valitsijayhdistystä ei saada kasaan, niin mitäpä minä niissä vaaleissa tekemään. Niinistön mukaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on asiasta tietoinen. Niinistön ilmoitusta on odoteltu muun muassa kokoomuksessa. Hän on aiemmin puhunut ”loppukeväästä” sopivaksi ajankohdaksi ilmoitukselleen. Elokuussa 69 vuotta täyttävä Niinistö on toiminut presidenttinä yhden kauden, ja voi olla ehdokkaana vielä kerran. Yhden kauden pituus on kuusi vuotta. Niinistö olisi kautensa päättyessä 75-vuotias. Hän myönsi, että kyseessä on jo korkea ikä, ja että välillä käy mielessä, että velvollisuuksista ja vastuista voisi olla vapaampikin. Lue juttu HS:n sivulta Lue koko uutinen:

