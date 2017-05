Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan ammattikorkeakouluun valittiin kolme toimialajohtajaa – Merja Heinosta vararehtori Saimaan ammattikorkeakoulussa on tehty henkilövalintoja. Ammattikorkeakoulun hallitus on valinnut oppilaitokseen kolme toimialajohtajaa ja vararehtorin. Valinnat liittyvät Saimaan ammattikorkeakoulun organisaatiouudistukseen. Uudessa organisaatiossa ammattikorkeakoulun toiminta jakautuu toimialoihin, jotka ovat liiketalous ja hotelli- ja ravintola-ala, sosiaali- ja terveysala, taide ja teknologia sekä kielikeskus. Liiketalouden ja hotelli- ja ravintola-alan toimialajohtajaksi valittiin kauppatieteiden tohtori Kati Tanninen, sosiaali- ja terveysalan toimialajohtajaksi terveystieteiden tohtori Pirjo Vaittinen ja taiteen ja teknologian toimialajohtajaksi tekniikan tohtori Kirsi Viskari. Kielikeskuksen johdossa jatkaa tammikuussa valittu Vuokko Paakkonen. Samalla valittiin vararehtori, joka on kauppatieteiden lisensiaatti Merja Heino. Vararehtorin tehtävä on jatkossa päätoiminen. Vararehtorilla on opetuksen kehittämiseen ja opetusprosessien yhdenmukaiseen toimintaan sekä laatujärjestelmään liittyviä tehtäviä. Vararehtori toimii rehtorin sijaisena. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/29/Saimaan%20ammattikorkeakouluun%20valittiin%20kolme%20toimialajohtajaa%20%E2%80%93%20Merja%20Heinosta%20vararehtori/2017122308337/4