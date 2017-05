Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärven valtuustolla iloja ja murheita: talous on mallillaan, työllisyys ei Rautjärven vanha kunnanvaltuusto päätti työskentelynsä huojentunein mielin. Kunnan viime vuoden tilinpäätöstä kiiteltiin kilvan vaalikauden viimeisessä kokouksessa maanantaina.Talouskeskustelun ryhmäpuheissa Timo Paajanen (sd.) totesi hyvien lukujen olevan taas kerran näyttö siitä, että budjettikuri on pitänyt kunnassa kiitettävästi. Kari Luumi (kesk.) yhtyi kiitoksiin luetellen myös koko joukon konkreettisia ilonaiheita. Niistä viime vuoden suurimpiin kuului suurinvestoinnin, Simpeleen sinisen koulun valmistuminen.Kunnanjohtaja Harri Anttilan mukaan Rautjärven kunta on nyt saavuttanut taloudenpidossaan strategiansa mukaisen tason. Riskejä kuitenkin on, ennen muuta väkiluvun väheneminen.Pitkän valtuustouransa päättänyt Seppo Sahla (kd.) muistutti, että vähintään entisenkaltaista budjettikuria tarvitaan edelleen. Sahla korosti myös, että ulos päin viime vuoden tilinpäätös voi näyttää liiankin hyvältä.Yksi toimikunta ei taltuta työttömyyttä Huoliakin valtuusto joutui perinnökseen jättämään. Sitkas nuorisotyöttömyys oli kokouksessa monien murhe.Siihen puuttui myös tarkastuslautakunnan arviointikertomusta esitellyt lautakunnan puheenjohtaja Harri Huhtanen (kesk.). Huhtanen totesi kunnan asettaneen toimikunnan, jonka tehtävä on pohtia keinoja työttömyyden vähentämiseen. Tämä ei kuitenkaan riitä: kunnanhallituksen kuuluu jatkossa miettiä myös muita samaan päämäärään tähtäviä toimia, Huhtanen esitti.Vaihtokauppa kaupan kanssa Valtuusto hyväksyi kiinteistöjen vaihdon kunnan ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan kesken. Osuuskauppa saa Simpeleen S-marketin tontin omakseen luovuttaen kunnalle vastikkeeksi Roihankadun kulmasta entisen huoltoasematontin. Kunnanjohtaja Anttila totesi kunnan mielineen sopivaa senioriasunto- ja liikekerrostalon paikkaa jo pidempään.Kunnan vuokrataloyhtiölle valtuusto myönsi 300 000 euron pääomalainan. Rahaa yhtiö tarvitsee maksuvalmiutensa pönkittämiseen. Lue koko uutinen:

