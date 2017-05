Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi kaipaa lisää havaintoja Kasinonrannan puukotuksesta Poliisi jatkaa Lappeenrannan Rantapuistossa Kasinoterassin kohdalla viikko sitten sattuneen puukotuksen selvittelyä. Poliisi tiedotti tapahtuneesta lauantaina 27. toukokuuta ja pyysi siitä silminnäkijöiden havaintoja. — Muutama yhteydenotto on tullut, mutta tarvitaan lisää tietoa, rikoskomisario Teemu Liikkanen kertoo. Puukotus tapahtui maanantaina 22. toukokuuta kolmen miehen porukassa, joka tuli jalan Raatimiehenkadulta Rantapuistoon eli Kasinopuistoon. Porukan miehistä yksi puukotti toista puiston kävelytiellä Kasinoterassin kohdalla noin kello 22.30. Uhri on 34-vuotias mies, joka sai hengenvaarallisia vammoja, mutta on jo päässyt pois sairaalasta. Puukotuksesta epäiltynä otettiin kiinni 50-vuotias mies, joka on vangittu. Molemmat ovat lappeenrantalaisia. — Jokaisella on oma näkemys, Liikkanen kertoo mieskolmikon kuulusteluista. Hänen mukaansa siitäkään ei ole varmaa tietoa, mitä tapahtui ennen puukotusta miesten matkalla Raatimiehenladulla. Muita ihmisiä oli tapahtumapaikan liepeillä oli Liikkasen mukaan vähän liikkeellä. Havaintoja voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen numeroon 029 543 7017 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi. Lue koko uutinen:

