Etelä-Saimaa: Pohjantähti sulki ovensa Lappeenrannassa - kolme työntekijää irtisanotaan Vakuutusyhtiö Pohjantähden yt-neuvottelujen seurauksena Lappeenrannan konttorin asiakaspalvelu suljettiin viime perjantaina. Toimipisteen työntekijöistä ainakin kolme irtisanotaan. Lappeenrannan lisäksi myös kahdeksan muuta toimipistettä suljettiin ympäri maata Mikkelissä, Vaasassa, Kankaanpäässä, Parkanossa, Valkeakoskella, Riihimäellä, Jämsässä sekä Klaukkalassa. Toimitusjohtaja Arto Kurttila sanoo, että taustalla on halu vahvistaa verkko- ja puhelinpalvelua, ja yhtiö onkin palkkaamassa 12 uutta työntekijää asiakaspalvelukeskukseen Hämeenlinnaan. — Puhelimesta on tullut ja tulee entistäkin tärkeämpi väline, ja siksi haluamme satsata keskitettyyn puhelinpalveluumme. Lähtötilanteemme oli sellainen, ettemme voineet lisätä henkilöstömäärää ja kuluja, vaan tarvitsimme konkreettisia liikekulusäästöjä. Yksittäisten konttoripaikkakuntien näkökulmasta tämä on tietenkin valitettava ja julmakin päätös, Kurttila myöntää. Lappeenrannan konttorissa on työskennellyt neljä henkilöä, joista yksi pystyy mahdollisesti jatkamaan työskentelyään etänä. Kurttilan mukaan yhtiö harkitsee vakavasti mahdollisuutta avata kaupunkiin jatkossa edustajavetoinen myyntipiste. Koko maan osalta nettovähennys on noin 20 henkilöä, ja henkilöstömäärä on jatkossa noin 340. Toimipisteitä jää sulkemisten jälkeen 16. Pohjantähti tavoittelee henkilöstövähennyksillä ja muilla toimilla noin 1-2 miljoonan euron säästöjä. Lue koko uutinen:

