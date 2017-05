Uutinen

Etelä-Saimaa: Metsäsuhde muotoutui filosofiseksi kirjaksi Eurooppalaisen filosofian seura on julkaissut 15 vuoden ajan omaa niin & näin -kirjasarjaansa. Tähän mennessä kirjoja on julkaistu 91. Tuorein niistä on Jukka Mikkosen Metsäpolun filosofiaa. Eurooppalaisen filosofian seuran niin & näin -julkaisusarjassa ilmestynyt satasivuinen kirja on kompakti tuotos maailmassa, jossa kirjailijat hamuavat teoksiinsa sivuja kuin välimerkkejä. Niukkuuden ei kannata antaa johtaa harhaan — lopun kirjallisuusluettelo on 13 sivun mittainen, joten sisältö tarjoillaan hyvin tiivistetyssä muodossa. — Kun opetin Tampereella ympäristöestetiikkaa lueskelin angloamerikkalaisia teorioita. Sitä, miten esteettinen kokemus siellä ymmärretään. Suomalainen metsäsuhde on hyvin erilainen. Siitä ristiriidasta syntyi ajatus tästä kirjasta. — Kun kirjoitan näistä asioista englanniksi kansainvälisissä piireissä, en voi taltioida läpeensä suomalaisia ajatuksia. Niitä on hyvin vaikea saada perille esimerkiksi brittiläisissä ja amerikkalaisissa tutkijapiireissä. Julkaisuja myös lapsille ja nuorille Kirjoja seura julkaisee neljästä kahdeksaan vuodessa, pääasiassa filosofiaa, mutta myös esseistiikkaa ja yleistä tietokirjallisuutta. Kustannusohjelmassa on ollut myös esimerkiksi kaksi Dostojevskin aiemmin suomentamatonta teosta, Talvisia merkintöjä kesän vaikutelmista ja Kulta-aika taskussa. Kirjasarjassa on julkaistu suomennoksia filosofian klassikoista, kotimaisia alkuperäisteoksia ja suomennettua nykyfilosofiaa. Myös nuorempia lukijoita muistetaan. — Kirjasarjassa julkaistaan Ajattelutaidot-sarjaa, johon kuuluu yhtäältä lapsille ja nuorille tarkoitettuja johdanto- ja oppikirjoja filosofiseen ajatteluun ja toisaalta kaikille aikuisille soveltuvia yleistajuisia kriittisen ajattelun ja johdonmukaisen päättelyn oppaita, päätoimittaja Tapani Kilpeläinen kertoo. — Yleisesti ottaen kirjasarja pyritään pitämään sellaisena, että kirjat kiinnostaisivat muitakin kuin filosofian aktiivisia harrastajia tai filosofiaa opiskelleita. Muutamia teoksia on myös ilmaisjakelussa osoitteessa www.netn.fi. Lue koko uutinen:

