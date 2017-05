Uutinen

Etelä-Saimaa: Maisemasta vauhtia treeneihin — katso Lappeenrannan vaihtoehtoja ulkojumppaan Kesän myötä liikuntaa on mukava harrastaa ulkona. Lappeenrannassa on runsaasti tarjolla muun muassa erilaisia puistojumppia. Lappeenrannan kaupunki järjestää maanantaisin Kimpisessä muun muassa Lavis-jumpan, joka on yhdistelmä lavatansseja ja tavallista jumppaa. Torstaisin Myllysaaressa liikutaan lattareiden tahtiin. Tiistai-iltaisin kaupunki järjestää jumpan Hinkanrannan saunalla, minkä jälkeen voi tietenkin pulahtaa uimaan tai mennä saunomaan. Kahvakuulalla treenataan keskiviikkoisin Joutsenon urheilukeskuksessa. Liikuntatoimen järjestämät jumpat maksavat kaksi euroa kerralta. Forever-kuntoklubi järjestää tiistai-iltaisin Myllysaaressa jumpan, joka on ilmainen. Hinnalla pilatut ulkotreenit järjestetään upeissa maisemissa Lappeenrannan linnoituksen takavalleilla. Treenipäivä on yleensä tiistai, mutta tällä viikolla poikkeuksellisesti keskiviikkona 31.toukokuuta. Lavisjumppa Kimpisessä ma 29.5. klo 10. Forever-kuntoklubin jumppa Myllysaaressa 30.5. klo 18. Kahvakuulatreeni Joutsenon urheilukeskuksessa 31.5. klo 18. Hinnalla pilatut ulkotreenit Linnoituksen takavalleilla 31.5. klo 18. Osa puistojumpista alkaa vasta kesäkuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/29/Maisemasta%20vauhtia%20treeneihin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20Lappeenrannan%20vaihtoehtoja%20ulkojumppaan/2017122307447/4