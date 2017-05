Uutinen

Etelä-Saimaa: Kruununpuiston kesäteatterin Linnanjuhlissa on viisi näyttelijää ja 90 hahmoa — ”Näyttelijät saavat todella juosta” Imatran uuden teatteritalon lämpiö täyttyi maanantaina iloisesta jälleennäkemisen riemusta, kun Linnan juhlat -komedian työryhmä kokoontui Imatralle ensimmäisiin harjoituksiin. — Tuttu porukka on valtava voimavara. Tunnemme toistemme työskentelytavat ja tiedämme, miten voimme tukea toinen toista. Se vapauttaa valtavasti tekemistä, näyttelijä Harri Nousiainen kertoi. Kansallisteatterissa näyttelevä Nousiainen näytteli nimiosan viime vuonna katsojia ja kehuja niittäneessä kesäteatterinäytelmässä Kekkonen — syntymästä kuolemattomuuteen. Tänä vuonna hän hyppää muun muassa nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön saappaisiin, kun Kruununpuiston kesäteatterissa parodioidaan Linnan juhlia. Mukana ilottelussa ovat viime kesän tapaan Pirja Arponen, Jussi Puhakka ja Heikki Pöyhiä. Uusvanhana kasvona porukkaa täydentää Pia Lunkka. Ohjaajana toimiva Timo Rissanen sanoo, että viime kesänä Naantalissa kantaesitetty Linnan juhlat on muodoltaan hieman samantyyppinen kuin viime kesän menestysnäytelmä. — Tässä on vain mukana aimo annos lisää hilpeyttä. Traagista puolta ei ole samalla tavalla kuin Kekkosessa, vaan kyse on puhtaasti parodiasta, Rissanen toteaa. Rissanen rajaa näytelmän kolmeen pääteemaan, joita ovat presidenttiparin julkinen ja yksityinen elämä sekä arkipäivän ihmiset. Pääosa tapahtumista sijoittuu Presidentinlinnaan ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton. — Näytelmässä vieraillaan myös muun muassa Haluatko Linnan juhliin -ohjelman studiossa, jossa kilpailutetaan ehdoin tahdoin Linnan juhliin tahtovia ihmisiä, Rissanen paljastaa. Linnan juhlien ensi-ilta on Kruununpuiston kesäteatterissa tiistaina 27. kesäkuuta. Suurin haaste on Timo Rissasen mukaan laajan hahmokavalkadin pyörittäminen: näytelmässä on peräti 90 roolihahmoa. — Tämä tarkoittaa sitä, että näyttelijät saavat todella juosta. Naantali-versiossa näytellyt Minna Koskela totesi minulle jutellessamme, ettei ole elämässään juossut niin paljon. Heillä oli tosin vain neljä näyttelijää, joten pääsemme helpommalla, Rissanen nauraa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/29/Kruununpuiston%20kes%C3%A4teatterin%20Linnanjuhlissa%20on%20viisi%20n%C3%A4yttelij%C3%A4%C3%A4%20ja%2090%20hahmoa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DN%C3%A4yttelij%C3%A4t%20saavat%20todella%20juosta%E2%80%9D/2017522309716/4