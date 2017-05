Uutinen

Etelä-Saimaa: Koulujen digiloikka etenee Imatralla: tuhat uutta tietokonetta jakoon syksyllä Imatran 4.–6. luokkien oppilaat saavat omat tietokoneet ensi syksynä osana peruskoulun digiloikkaa. Laitteeksi on valittu HP:n hybridi X2 210 G2. Kyseessä on kannettavan tietokoneen ja tabletin yhdistelmä. Tietokoneet hankitaan kolmen vuoden leasing-sopimuksella. Verkkokaupassa yksittäisen laitteen hinta olisi runsaat 400 euroa. Kaikkiaan alakoulun laitteisiin ja langattoman verkon rakentamiseen kouluille kuluu loppuvuoden aikana noin 200 000 euroa. Linnalan koulun 5E-luokka odottaa omia kannettaviaan jo innokkaasti. Koulunkäynti helpottuu, kun käsin kirjoittaminen vähenee. Reppukin kevenee, kun koulukirjojen määrä vähenee, arvelevat Miia Hottinen ja Otto Nousiainen. Vain yksi asia jännittää: miten kalliit laitteet saa pysymään ehjänä? — Mie oon hajottanut varmaan 13–14 puhelintakin, Otto Nousiainen tunnustaa. Myös opettaja Sari Airolasta tietokoneet ovat kouluun tervetulleita. Vain perehdytyksen riittävyys askarruttaa. Uusia laitteita ja ohjelmia on osattava käyttää, jotta niistä saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. — Oppilaat ovat tosi nohevia koneiden kanssa, paljon nohevampia kuin monet opettajat. Opettajan on oltava tilanteen tasalla ja päällä, että laitteille saadaan järkevää käyttöä, Airola painottaa. Hänestä olisi hyvä, jos opettajat saisivat laitteet kotiin jo kesäksi vapaaehtoista tutustumista varten. Tämä on ollut tarkoituskin, kertoo palvelujohtaja Minna Rovio Imatran kaupungilta. Voi kuitenkin olla, että jako jää syksyyn laitetoimitusten viivästymisen takia. Monenlaista koulutustakin on tulossa, lupaa Imatran tietohallintopäällikkö Petri Hiirsalmi. Joka koululle nimetään myös tietyt opettajat, jotka auttavat muita tarvittaessa. Tähän mennessä tietokoneet on jaettu Imatralla jo kaikille yläkoulun oppilaille. Viimeinen harppaus digiloikassa otetaan syksyllä 2018. Silloin tietokoneet jaetaan esikoululaisille sekä luokkien 1.–3. oppilaille. Kaikkiaan koulujen laitekulut arvioidaan jatkossa noin 560 000 euroksi vuodessa. Lue koko uutinen:

