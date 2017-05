Uutinen

Etelä-Saimaa: Kansanedustaja Jukka Kopra yllättyi mutta ei järkyttynyt Niinistön ratkaisusta – "Onhan tämä uudenlainen tapa toimia" Lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) on varma, että Sauli Niinistö kerää tarvittavan kannatuksen presidenttiehdokkuudelleen. Kopra sanoo, että ehdokkuuden hakeminen valitsijayhdistyksen kautta oli yllättävä, mutta varsin niinistömäinen ratkaisu. — Onhan tämä uudenlainen tapa toimia. Mutta en minä mitenkään järkyttynyt tai pettynyt ole. Tässä haetaan asemaa koko kansan presidenttinä. Jos ei kannatusta tällä tavoin tule, turha on ehdokkaaksikaan ruveta. Niinistön ilmoitusta presidenttiehdokkaaksi lähtemisestä on odoteltu jo jonkin aikaa. Kopra sanoo, että kokoomuksessa on suhtauduttu ymmärtäväisesti presidentin harkinta-aikaan. — On ymmärretty, että hän ilmoittaa, kun katsoo sen sopivaksi. Ei tämä ole herättänyt tunteita suuntaan eikä toiseen. Kuitenkin olemme hyvissä ajoin liikkeellä. On selvää, että yksimielisesti olemme hänen takanaan. Kopra kehuu presidentti Niinistöä siitä, että tämä on ottanut paikkansa ulkopoliittisessa kentässä arvostettuna toimijana nopeasti. — Niinistö pesee jo Kekkosenkin tässä. Kekkosen spesialiteetti oli Venäjä. Niinistö kommunikoi Venäjän kanssa jatkuvasti, mutta on arvostettu kumppani myös muissa maissa. Kopran mielestä Niinistön kannattaa jatkaa toimintaansa kansainvälisen keskustelun ylläpitäjänä ja aktiivisena kommentaattorina jatkossakin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/29/Kansanedustaja%20Jukka%20Kopra%20yll%C3%A4ttyi%20mutta%20ei%20j%C3%A4rkyttynyt%20Niinist%C3%B6n%20ratkaisusta%20%E2%80%93%20%22Onhan%20t%C3%A4m%C3%A4%20uudenlainen%20tapa%20toimia%22/2017122309254/4