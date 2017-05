Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakon kokoomuksen tuleva toiminnanjohtaja: saatiin saulimainen ratkaisu Imatralaiseksi kesällä palaava Kaakkois-Suomen kokoomuksen tuleva toiminnanjohtaja Pia Rantanen oli aistinut, mitä Sauli Niinistöltä tuleman pitää. Rantasta Niinistön presidentinvaalissa taakseen mielimä valitsijayhdistysmalli ei hirveästi yllättänyt. — Saatiin tähän asiaan hyvin saulimainen ratkaisu, Rantanen näkee. Rantasen mukaan Niinistön puheista näkyy ja kuuluu, että istuva presidentti haluaa tulevassa vaalissa mitata kannatuksensa nimenomaan koko kansan presidenttinä. — Ja kokoomus tietenkin aloittaa kovan vaalityön nyt valitsijayhdistyksen nimissä, Rantanen toteaa. Niinistön valitsema ehdokkuusmalli saattaa Rantasen mukaan merkitä sitä, että eri puolueiden kokonaisehdokasmäärä vaalissa vähenee. Monilla puolueilla oma ehdokas on edelleen hakusessa, jos sellaista ylipäätänkään on ollut tulossa. Rantasen mielestä Niinistö on hoitanut virkansa erittäin hyvin. Rantanen uskoo Niinistön valintaan jo presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella. — Olisin aika hämmästynyt, jos niin ei tapahtuisi, kokoomuksen työt elokuun alussa aloittava Rantanen sanoo. Lue koko uutinen:

