Etelä-Saimaa: Jätevesijärjestelmän remontti on monille ajankohtainen savotta — ympäristötoimi katsoo, että lakia on lievennetty liikaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi arvioi Lappeenrannassa olevan noin 3 000 asuinrakennuksen ja tuhatkunta lomarakennuksen jätevesijärjestelmää, jotka vaativat kunnostusta. Lisäksi on yksittäisiä muita remontin tarpeessa olevia kohteita. — Tarkkaa lukua on hyvin vaikea arvioida, koska koko ajan rakennetaan, eikä kiinteistömääriä ole tarkastettu aikoihin, sanoo ympäristötarkastaja Eeva-Leena Neuvonen. Lain mukaan ennen vuotta 2004 rakennettujen, enintään sadan metrin päässä rannasta tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa 31. lokakuuta 2019 mennessä. Vähäinen jäteveden määrä voi tehdä poikkeuksen Kunnan viranomainen voi myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen määräajan noudattamisesta, jos jätevesien määrä on hyvin vähäinen tai kustannukset omistajalle kohtuuttomat. Myös herkillä ranta- ja pohjavesialueilla voi hakea poikkeusta viideksi vuodeksi kerrallaan. Lappeenrannassa poikkeuslupia ei ole haettu. — Haku tulee ajankohtaiseksi vasta sitten, kun remonttien määräajan umpeutuminen lähenee, Neuvonen sanoo. Vuosina 2006—2017 Lappeenrannassa on ympäristötoimen arvion mukaan kunnostettu 260 jätevesijärjestelmää. Kaikkiaan jätevesijärjestelmiä on rakennettu lähes tuhat vuosina 2004—2016. — Vuosittainen kunnostettujen määrä on vaihdellut vajaasta kymmenestä lähes sataan, Neuvonen sanoo. Viime vuonna jätevesijärjestelmiä luvitettiin noin 25 kappaletta, arvioi tarkastusinsinööri Mari Forsell Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnasta. Laki on liiankin loiva Haja-asutusalueiden jätevesisääntelyä on vatvottu jo 14 vuotta ja alkuperäistä vuonna 2003 hyväksyttyä lakia kevennetty kolmesti. Ympäristötoimi katsoo, että lakia on lievennetty liikaa. — Lakia ei olisi pitänyt enää lieventää. Lappeenrannan haja-asutusalueilla on paljon todella vanhoja viemäröintejä, Neuvonen sanoo. Ikävapautus edelleen voimassa Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, mikäli kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä ja jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa. Kunnostusta ei tarvita silloinkaan, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä. Kunnostusvaatimus ei myöskään koske niin sanottuja ikävapautettuja eli henkilöitä, jotka asuvat kiinteistöllä ja ovat ennen 11.3.1943 syntyneitä. Kuivan maan kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan rakennuslupaa vaativan peruskorjauksen tai vesikäymälän rakentamisen tai viemäröintityön yhteydessä tai jos jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lue koko uutinen:

