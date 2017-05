Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kokoomuksen puheenjohtaja: Niinistön valitsijayhdistyskuvio yllätti Imatran kokoomuksen puheenjohtajaa Kauko Määttää presidentti Sauli Niinistön jatkohalut toiselle kaudelle eivät yllätä millään muotoa. Tapa, jolla Niinistö mielii kannatuksensa hakea sen sijaan yllätti. — Olisin mieluummin toivonut, että hän tulisi kokoomuksen ehdokkaaksi, Määttä sanoo. Niinistö ilmoitti tänään maanantaina tahtovansa taakseen valitsijayhdistyksen, jonka perustamiseen tarvitaan 20 000 nimeä. — Ei siinä sinänsä mitään - Niinistöhän on kertonut keskustelleensa asiasta kokoomusjohdon kanssa, Määttä toteaa. Määtän mielestä Niinistöstä tulee joka tapauksessa erittäin varteenotettava presidenttiehdokas. — Hän on hoitanut tehtävänsä hyvin. Aiemmin ehdokkaiksi on nimetty keskustan Matti Vanhanen, vihreiden Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton Merja Kyllönen. Presidentinvaali käydään ensi tammikuussa. Viime vaalissa Niinistö oli kokoomuksen ehdokas. Vaali ratkesi toisella kierroksella, millä vastaehdokkaana oli Haavisto. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/29/Imatran%20kokoomuksen%20puheenjohtaja%3A%20Niinist%C3%B6n%20valitsijayhdistyskuvio%20yll%C3%A4tti/2017522309420/4