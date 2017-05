Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirvi käy kolmosvasoineen Hinkkasen lähipelloilla Parikkalassa Hirviemä vierailee kolmosvasojen kanssa kahden talon lähipelloilla Parikkalan Koitsanlahdessa. Napakoita vasoja ovat, sanoo toisessa talossa asuva Terhi Hinkkanen, jolle emä on vanhastaan tuttu. — Syksyllä se pyöri pellolla viimevuotisen vasansa kanssa ja kävi syömässä miun luumupuista, Hinkkanen kertoo. Hinkkaset muuttivat Koitsanlahteen viime kesänä. Terhi Hinkkasen mukaan hirviä on liikkunut jäljistä päätellen talon pihapiirissä aiemminkin. Todennäköisesti siellä on käynyt tämä sama hirviemo, jonka tunnistaa sen kyljissä olevista jäljistä. Eläin on kokenut ovia. — Tänä keväänä se alkoi taas käydä syömässä tuossa apilapellolla ja katselin, milloin ilmaantuu uusi vasa mukaan; Hinkkanen kertoo. Vasoja ilmaantuikin kolme. Hinkkanen arvioi, että ne ovat nyt muutaman viikon ikäisiä. — Olen metsästäjä ja liikun hirviporukoissa. Kukaan ei ole kuullut kolmosvasoista. Vasat juoksentelevat pellolle, vaikka emo vahtii Hinkkasen mukaan hirvet käyvät heidän pellollaan ja naapuritalon pellolla. Välillä emä on yksin, välillä vasojen kanssa. Emä koettaa pitää jälkeläisensä metsänlaidassa. — Vasat kuitenkin tulevat pellolle. Juoksentelevat siellä ja pukittelevat. Hinkkasen mukaan ne ovat tulleet lähimmillään noin 40 metrin päähän talosta. — Vasoja on kiva seurailla. Toivottavasti eivät tule liian tuttavallisiksi. Emä on Hinkkasen mukaan hyvin kesy. — Se ei välitä auton äänistä eikä traktoreista eikä kaivureita, joita on meidän pihalla. Se lähtee kuitenkin karkuun, jos lähelle menee, ei tule päälle. Hinkkanen arvelee, että emä on kylkien jäljistä päätellen joutunut joskus pedon kynsiin tai kolariin. Lue koko uutinen:

