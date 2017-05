Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirven kolmosvasat ovat hyvin harvinaisia — Parikkalan kolmosten emä tulee asutuksen lähelle ehkä turvaan pedoilta Hyvin harvinaista, Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Jyrki Pusenius kommentoi tietoa Parikkalassa hirvelle syntyneistä kolmosista. Ei se kuitenkaan ihan poikkeuksellista ole, Pusenius jatkaa. Hän kaivaa täsmätiedon Luken aineistosta: vasallisista naaraista noin kahdella promillella on kolmosvasat. Vasallisia naaraita ovat naaraat, joilla on vähintään yksi vasa. Kaksosia niistä tuottaa Puseniuksen mukaan ainakin joka kolmas. Parikkalan Koitsanlahdessa kolmoset saanut hirviemä liikkuu jälkeläisineen pelloilla lähellä asutusta. Puseniuksen mukaan syy voi löytyä emän kovista kokemuksista: sillä on kyljissään haavojen jälkiä. — Olisiko sen kimppuun käynyt nuorempi karhu, jolla ei ole voimia kaataa hirveä. On mahdollista, että emä hakeutuu vasoineen asutuksen lähelle ikään kuin turvaan pedoilta. Puseniuksen mukaan tällaista ilmiötä on hirvellä tavattu. Soskuan kesy hirvi jäi ehkä varhain orvoksi Lappeenrannan Soskualla Saimaan kanavan läheisyydessä toikkaroi äskettäin kesy nuori hirvi, viime vuoden vasa. Se suorastaan hakeutui ihmisten lähelle. — Emonsa vierottamat vasat sekoilevat, Jyrki Pusenius kommentoi tätä tapausta. Hän pitää mahdollisena myös sitä, että Soskuan hirvi oli menettänyt varhain oman emonsa ja jäänyt vaille sen huolenpitoa ja opetusta. — Orpoja vasoja tulee kenties enemmänkin, koska jatkossa vasallisen emän ampuminen ei enää ole rangaistavaa, Pusenius sanoo. Soskuan kesy hirvi ammuttiin poliisin päätöksellä, koska se vaikutti heikolta ja häiriintyneeltä ja aiheutti vaaraa liikenteelle. Lue koko uutinen:

