Etelä-Saimaa: Starbox-vinkit sunnuntaiksi: Nyhtökanaa, juustohampurilaista ja improvisoitu salaatti, koska joskus ruuanlaitto menee pieleen Sunnuntain poiminnat Starbox-blogeista ovat kaikki pääruokia. Päivän vinkit ovat nyhtökana, tuplajuustohampurilainen ja kevätrulla-salaatti. Lähti lapasesta -blogin Saija on kokeillut nyhtökanaa BBQ-kastikkeen kanssa. Nyhtökana toimii esimerkiksi leivän, pitaleivät tai tortillojen kanssa. Herkuttelijat ruokablogin Hertta Pauliina Puumalaisen vinkki on double cheese burger, eli tuplajuustohampurilainen. Ohjeeseen kuuluu pihvien ja täytteiden lisäksi myös sämpylät. Chez Mariannen sunnuntain ohje on kevätrulla-salaatti. Marianne Beschin kevätrullat epäonnistuivat, joten hän kasasiaineksista salaatin. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

