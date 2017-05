Uutinen

Etelä-Saimaa: Sopisiko Rakuunamäen sotilaskotiin Fazerin tehtaanmyymälä? Rakuunamäen asukasyhdistyksen puheenjohtajalla Esa Laineella on ehdotus sotilaskodin uudeksi käyttötarkoitukseksi. — Ehdotin jo viime vuonna Fazerille, että tyhjenevään sotilaskotiin kannattaisi perustaa Fazerin tehtaanmyymälä ja kahvila, Laine sanoo. Myymälä olisi keskellä historiallista aluetta, ja siinä olisi parkkipaikka aivan vieressä. Tehtaanmyymälä tuskin aiheuttaisi Laineen mukaan alueella läpiajoakaan. — Paljon on puhuttu, että Rakuunamälle kerättäisiin alueen historiasta kertovia museoita, mikä on ihan hyvä idea, jos ne vain saa toimiviksi. Mutta alueen ei pidä antaa muumioitua, Laine sanoo. Panssarivaunujen pitäisi Laineen mukaan jäädä Rakuunamäelle, sillä ne tuovat sekä turisteja että paikallisia alueelle. Lappeenrantalaiset eivät välttämättä aina ymmärrä Rakuunamäen historiallista arvoa ja ainutlaatuisuutta. — Itse asun täällä ja minulle on yksi hailee, jos tänne tulee vain asuntoja. Kaupunkia ja matkailua ajatellen Rakuunamäkeä pitäisi kuitenkin kehittää, mutta pieteetillä ja alueen historiaa kunnioittaen, Laine sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/28/Sopisiko%20Rakuunam%C3%A4en%20sotilaskotiin%20Fazerin%20tehtaanmyym%C3%A4l%C3%A4/2017122301375/4