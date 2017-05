Uutinen

Etelä-Saimaa: Konsultaatioapua Kreikasta: Lesboksen saaren Geoparkin johtaja haluaa, että Saimaan ainutlaatuisuus ei jää piiloon Kreikkalainen Ilias Valiakos näyttää Imatrankosken partaalla olevia opastauluja. — Tähän pitäisi lisätä tietoa alueen historiasta. Nyt tässä on vain tekstiä, mutta sopiva kuva voisi avata historiaa paremmin turisteille, Valiakos toteaa. Valiakos on kreikkalaisen Lesboksen saaren Geoparkin johtaja. Valiakos vietti viikonlopun vieraana Saimaalla tutustuen Saimaan Geopark-kohteisiin. Samalla hän antoi konsultaatioapua Saimaa geoparkin kehittämiseksi entistä paremmaksi. Valiakosin neuvot ovat hyvin konkreettisia. — Tämä kyltti on hyvä. Ainoastaan yhtenäinen logo puuttuu. Vierailijoiden tulee tietää, että he ovat geoparkin sisällä, Valiakos huomauttaa Kruununpuistossa. Kiinnostava ympäristö Saimaa Geopark tähyää YK-järjestö Unescon geopark-kohteeksi. Valiakosin mukaan Saimaan alue on erittäin kiinnostava ja sillä on potentiaalia kasvaa tunnetummaksi alueeksi. — Saimaan alue on geologisesti monella tapaa kiinnostava. Täällä on vanha maaperä ja upea järvi ympäristöineen. Valiakosin mukaan tärkeää on saada sekä paikalliset asukkaat että matkailijat sitoutumaan alueeseen entistä paremmin. — Mielikuvaa Saimaan alueen ainutlaatuisuudesta kannattaa terävöittää sekä matkailijoiden että paikallisten mielissä. Viikonlopun aikana Valiakos vieraili Imatran lisäksi muun muassa Savitaipaleella, Lappeenrannassa, Saimaan kanavalla, Satamosaaressa, Ruokolahdella ja Puumalassa. Lesbos hyötynyt Geopark-brändistä Lesboksen saari valittiin mukaan Unescon Geopark-verkostoon vuonna 2004. Kreikan kolmanneksi suurin saari on tunnettu muun muassa aikoinaan tulivuorenpurkauksen takia kivettyneestä metsästä ja sen ympärille rakentuneesta luonnonpuistosta. Saarella asuu reilut 80 000 asukasta. — Geopark-brändistä on ollut meille paljon hyötyä matkailun edistämisessä, Valiakos toteaa. Sen lisäksi geopark-asemasta on ollut hyötyä myös toisella tavalla: se on kasvattanut paikallisten ihmisten yhteistä identiteettiä. — Jokainen tietää asuvansa erityisessä paikassa. Hakemus jätetään marraskuussa Saimaan geopark-yhdistys aikoo jättää marraskuussa hakemuksensa Unescolle alueen liittämisestä geopark-verkostoon. — Hanke on edennyt hyvin. Saimme vastikään merkittävän rahoituksen ely-keskuksilta opasteiden tekemistä varten, kertoo Topiantti Äikäs, yhdistyksen puheenjohtaja ja Imatran kaupunkikehitysjohtaja. Tämän vuoden alusta Geopark-hanketta on koordinoinut Saimaan alueen kuntien perustama yhdistys. Äikäs näkee, että Unescon geopark-verkostoon kuulumisesta olisi Saimaan alueen matkailulle selkeää hyötyä. — Se lisää alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi saisimme käyttöön Unescon osaamista ja verkostoja. Hänen mukaansa aika ennen marraskuuta käytetään geopark-alueen konkreettiseen rakentamiseen. Valiakosin vierailuun hän on tyytyväinen. — Olemme saaneet hyviä neuvoja siitä, miten kertoa eteenpäin Saimaan alueen uniikista luonteesta. Lue koko uutinen:

