Etelä-Saimaa: Kohta ratkeaa Rakuunamäen tulevaisuus, kaupunki visioi maasotakoululta vapautuville rakennuksille uutta käyttöä Lappeenrannan Rakuunamäestä toivotaan entistä avoimempaa ja monipuolisempaa aluetta. Saisiko siitä vaikka uuden matkailuvetonaulan? Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat visioivat kahteen kasarmirakennukseen ideoita museosta, hotellista ja loft-asunnoista luentosaleihin. Kaupungin näkemys varuskunta-alueen tulevasta luonteesta ja rakennusten käytöstä paljastuu kesällä, kun Rakuunamäen asemakaavaluonnos tulee nähtäville. Tuolloin pitkään valmisteilla ollut Rakuunamäen asemakaava tulee nähtäville ja siitä järjestetään myös yleisötilaisuus. Kaavassa suunnitellaan rakennuksille uudiskäyttöä sekä laaditaan alueen liikenneratkaisu. Rakuunamäki on tarkoitus liittää yhä tiiviimmin osaksi kaupungin keskustaa. — Tavoitteena on, että alueelle ei tule vain asuntoja. Rakennuksille olisi hyvä löytää monipuolisia käyttötarkoituksia. Oppilastöistä voi saada ideoita, sanoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä. Senaatti-kiinteistön omistama Rakuunamäen ydinalue vapautuu uuteen käyttöön, koska Puolustusvoimat keskittää toimintojaan Leirikentän alueelle. Senaatti-kiinteistöt odottaa asemakaavan etenemistä, ennen kuin se ryhtyy myymään rakennuksia. — Ostajan on hyvä tietää, mitä on ostamassa, perustelee kiinteistökehityspäällikkö Minna Aarnio Senaatti-kiinteistöistä. Suojelu asettaa reunaehtoja Maarit Pimiä huomauttaa, että Rakuunamäki on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Osayleiskaavassa kaikki keskeiset rakennukset on suojeltu. — Kun erilaisia ideoita mietitään, tulee myös raaka realismi vastaan. Suojelu voi rajoittaa niin sisätilojen kuin ulkoasunkin muutoksia, muistuttaa Pimiä. Liikkumavaraa kuitenkin on. Minna Aarnio arvioi, ettei esimerkiksi Aalto-yliopiston harjoitustöissä ole yhtään täydellisen epärealistista. Kaupungin päättäjät ovat jo kiirehtineet muun muassa upseerikerhon ja sotilaskodin tulevaisuuden selvittämistä. Valtuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.) ehdotti, että ratsuväkimuseo sekä Lotta-museo siirtyisivät sotilaskotiin. Kulttuuritoimenjohtaja Päivi Linnea Pötry sanoo, että asian selvittäminen on kesken. Upseerikerhosta kaupunki neuvottelee parhaillaan Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Professori näkee runsaasti kehittämispotentiaalia Aalto-yliopiston kurssitöiden kohteena oli kaksi kasarmia. 11 harjoitustyötä on esillä kaupungintalolla. Professori Mikko Summanen luonnehtii Rakuunamäkeä kaupunkiympäristönä ainutlaatuiseksi. — Rakuunamäellä on merkittävää kehittämispotentiaalia. Kurssilla vähän villimmätkin ideat sallittiin. Visiot sitten jalostuvat kustannusohjauksen kautta kohti realismia. Rakuunamäki on jo uudistunut. Kasarmien lomaan on rakennettu asuin- ja toimistotaloja. Kaksi varuskuntarakennusta on muutettu opiskelija-asunnoiksi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vuokraama Lasten ja nuorten talo valmistui vuonna 2013 Adolf Ehrnroothin aukion laitaan. Opiskelijatöitä esittelevään näyttelyyn voi tutustua Lappeenrannan kaupungintalolla Lappeenranta-salin lämpiössä kesäkuun 6. päivään asti. Lue koko uutinen:

