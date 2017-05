Uutinen

Etelä-Saimaa: Katri Lätt tietää, ettei menetysten tuomaa murhetta voi paeta juoksemallakaan Tasan kolmekymmentä vuotta sitten Katri Lätt muutti Tartosta Imatralle. Hän on sopeutunut hyvin. Imatrasta on tullut rakas koti, jonka eteen hän tekee töitä. Virolainen hän on silti aina. — Ilman omia juuriaan ihminen menettää kaiken. Ne ovat kaiken perusta. Juuret auttavat sopeutumaan uuteen maahan, mutta tärkeää on myös hyväksyä uuden maan tavat ja kulttuuri, Lätt sanoo. Lättin toi Imatralle rakkaus suomalaismieheen. Muutto osui 1980-luvun loppuun, jolloin Virossa olivat alkaneet itsenäistymispyrkimykset. Pikkutytöstä saakka Lätt oli odottanut, että kotimaa vapautuu neuvostovallan alta. Huoli läheisistä painoi, ja hän kävi usein Virossa. Äiti asui Tartossa ja äidinäiti Puurmanissa. Mummo ja hoitajakin olivat hänelle tärkeitä, mutta kukaan ei ollut niin tärkeä kuin äiti. Anu Lätt oli kaunis nainen, jolta Katri sai rajattomasti rakkautta. Isänsä puolelta Lättillä on myös sisar, ja oli velikin. Se Katri Lätt, joka juuri nyt suunnittelee lähestyvän teatterifestivaalin mainoksia, on monenlaisten muutosten muovaama. Hän on menettänyt paljon — mutta myös saanut. Yksitoista ensimmäistä vuotta Imatralla nuori rouva teki töitä ja opiskeli kasvatustieteitä. Ennen kuin vuosituhat vaihtui, kaikki oli toisin. Lättin aviomies harrasti maratonjuoksua. He matkustivat yhdessä Amerikkaan ystäviensä luokse, missä mies myös harjoitteli. Hän jäi vielä Teksasiin, kun Katri palasi Suomeen. Katri ei saanut miestään koskaan kotiin. Aviomies menehtyi nukkuessaan. Suruaika oli vasta alussa, kun tuli toinenkin järkytys. Katrin veli puukotettiin kuoliaaksi Uzbekistanissa. Nyt, lähes kaksikymmentä vuotta myöhemmin, Katri Lätt näkee, mitä hänelle tuolloin tapahtui. — Siitä alkoi masennukseni. En vain silloin huomannut sitä itse. Hän teki töitä, tulkkasi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja opetti siellä sekä Imatran työväenopistossa viroa ja venäjää. — En uskaltanut jäädä sairauslomalle. Ajattelin, että koska olen ulkomaalainen, minun täytyy tehdä enemmän kuin muut, näyttää, että osaan ja jaksan. Lätt oli nopea kuin nuoli. Hän tuli ja meni, opetti päivin ja illoin. — Oli pakko pärjätä. Kesken tavallisen tammikuisen työpäivän 1999 Katrin eteen astui eräs mies. Azerbaidzhanilainen teatteriohjaaja Kamran Shahmardan oli tullut Imatran taidemuseoon ohjaaja Erkki Peltomaan kanssa. Katri ja Kamran alkoivat jutella, ja kaikki kävi sen jälkeen nopeasti. Nyt oli miehen vuoro muuttaa Katrin perässä Imatralle. Kihlauksen jälkeen Katri alkoi odottaa vauvaa, ja vielä samana vuonna pidettiin häät. Avioliittoa taiteilijan kanssa Lätt kuvaa mielenkiintoiseksi, vaikeaksikin. — Mieheni elää paljon omassa mielikuvitusmaailmassaan. Hän työskentelee periaatteessa koko ajan. Vierailuja lukuun ottamatta Shahmardan ei ole onnistunut saamaan alansa palkkatyötä Suomesta. — Se on kova paikka meille molemmille. Joskus on tullut mieleen muuttaa muualle, mutta Imatralla on koti ja kaupunki on rakas. Häistä kului muutama kuukausi, kun Katrin elämä jälleen musertui. Ja taas murhe tuli kaksin kappalein. Hänen äitinsä jäi auton alle ja kuoli vain 54-vuotiaana. Kolmen viikon kuluttua siitä Katri menetti vauvansa, jonka syntymään oli enää muutama viikko. Vieläkään Lätt ei voi kertoa siitä ilman kyyneliä. Jälkeenpäin hän ymmärsi nähneensä unessa ennalta sekä veljensä, äitinsä että tyttärensä kuolemat. — Sen jälkeen olen pelännyt uniani. Synnytettyään kuolleen vauvan Lätt oli vain kaksi päivää pois töistä. Hän uppoutui työntekoon. Opetustunteja saattoi olla viikossa jopa 60. Tultuaan uudestaan raskaaksi hän oli tarkassa seurannassa, ja perheeseen saatiin terve tytär. Lapsenhoito oli mannaa mielelle, ja surut tuntuivat liukuvan taka-alalle. Katri oli superenerginen. Hän käveli pikavauhtia päivittäin 12 kilometrin lenkkejä. Masennus teki kuitenkin koko ajan hiljaista työtään. Vasta kun tyttärestä tuli koululainen, sairaus sai hänet kiinni. Katri turvautui suklaaseen ja lihoi 35 kiloa vain yhden vuoden aikana. Tarvittiin aviomiehen päättäväisyyttä, jotta hänet saatiin lääkäriin. — En mielestäni voinut jäädä sairauslomalle, koska minun piti tehdä oppilaiden kokeet ja ties mitä muuta. Kun hän viimein myöntyi, unta riitti monta kuukautta. Sitten alkoi terapia ja vähitellen taas kävelykin, nyt rauhallisempaan tahtiin. Tänään Katri Lätt on harkitsevampi kuin ennen. Hän on oppinut tarkkailemaan omia voimiaan eikä suin päin luota kaikkiin. Imatran Inkerinä hän haluaa puhua nuorten, mielenterveyden ja lasten harrastusten puolesta. — Psykiatrian osaston sulkeminen Imatralta ja akuuttipalvelujen huonontaminen ovat olleet isoja virheitä. Jos on kova hätä, ei Imatralta lähdetä Lappeenrantaan apua hakemaan, ei ole ehkä rahaa tai voimiakaan lähteä. Lättin mielestä yhteiskunnan pitäisi tukea lasten harrastuksia, ellei vanhemmilla ole niihin varaa. Yhtäkään lasta ei saisi jättää ilman mahdollisuutta toteuttaa itseään mieluisalla tavalla. — Virossa on ilmaisia kerhoja, joissa voi harrastaa kuorolaulua ja kansantansseja. Perinnekulttuuria voisi meilläkin kouluissa opettaa paremmin. Perinteen kautta oppii rakastamaan omaa maataan, ja silloin syntyy myös rakkaus toisiin ihmisiin. Se estäisi kiusaamistakin. Lätt on oppinut sen, että läheistensä vointia on hyvä seurata. Myös työpaikalla. Hän ei edelleenkään kykene tekemään entistä työtään. Muisti on heikentynyt niin, ettei tulkkaus enää onnistu. — Työni oli kiinnostavaa. Tapasin paljon ihmisiä, oli mielenkiintoisia projekteja. Nautin siitä. Masennus vei joksikin aikaa elämänilon, mutta pari vuotta sitten ilo alkoi palailla. Siitä Katri antaa kiitoksen terapeutilleen. Tänäänkin Katri Lätt lähtee kävelylenkille. Se pitää hänet hengissä. Sari Pullinen Lue koko uutinen:

