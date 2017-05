Uutinen

Etelä-Saimaa: Karhunpojat lähtivät liikkeelle: Lappeenrannan, Joutsenon ja Ylämaan alueella liikkuu neljä emää pentuineen Talviunilta heränneitä karhuja on havaittu kevään mittaan eri puolilla Etelä-Karjalaa. Raja-Kymin riistanhoitoalueella eli Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Ylämaalla on tavattu neljä emää, joilla on tämänvuotisia pentuja. Lisäksi alueella liikkuu kolme emää viimevuotisten pentujen eli erausten kanssa. Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilön Petri Pesosen mukaan alueen karhukanta on tasaisen vahva. Rapattilassa riistakameraan on tallentunut parhaimmillaan kuusi otsoa yhdellä kertaa. Havainnot lisääntyvät yleensä lisää kesäkuussa, kun karhuja tulee Venäjältä Suomeen. — Karhut talvehtivat usein Venäjän puolella. Siellä on ilmeisesti rauhallisempaa, Pesonen kertoo. Savitaipaleen ja Suomenniemen alueella varmoja havaintoja on tehty kahdeksasta eri karhusta. Niiden joukossa on kaksi emää, joista toisella on kolme ja toisella kaksi erauspentua. Havainnot on tehty Suomenniemen ja Savitaipaleen Heituinlahden väliseltä alueelta. Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilön Manu Punkkisen mukaan alueen karhukanta on aiempaa vahvempi. — Näyttää siltä, että kanta alkaa kasvaa ja asettua tänne. Ruokolahden-Imatran alueella karhuhavaintoja on kirjattu tänä vuonna yhteensä 58. Viime vuoden vastaavana aikana havaintoja tehtiin tasan sata. Petoyhdyshenkilö Hannu Kurki arvioi eron selittyvän pitkälti säällä. — Tiet ovat kuivaa koppuraa, joten jälkihavaintoja ei tule. Karhuhavainnot painottuvat kevääseen, jolloin otsot heräävät nälkäisinä talviunilta. Ne hakeutuvat esimerkiksi villisikojen ruokintapaikoille syömään viljaa ja tallentuvat siksi riistakameroiden kuviin. Toinen piikki havaintojen määrässä on syksyyn ajoittuva jahtikausi. — Vaikka karhuja on, kyllä karhu pelkää enemmän ihmistä kuin ihminen karhua. Usein karhu näkee ihmisen, mutta ihminen ei näe karhua, Savitaipaleen-Suomenniemen petoyhdyshenkilö Manu Punkkinen muistuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/28/Karhunpojat%20l%C3%A4htiv%C3%A4t%20liikkeelle%3A%20Lappeenrannan%2C%20Joutsenon%20ja%20Yl%C3%A4maan%20alueella%20liikkuu%20nelj%C3%A4%20em%C3%A4%C3%A4%20pentuineen/2017122301304/4