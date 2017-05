Uutinen

Etelä-Saimaa: Ihan kuin ulkomailla — Uusi rakennustutkija ihailee Lappeenrannan rakennuskannan historiallista kerrostuneisuutta Ihan kuin ulkomailla. Näin kommentoi rakennustutkija Sini Saarilahden vieras Lappeenrannassa. Samanlaiset fiilikset ovat olleet kaupunkiin vastikään muuttaneella naisella itselläänkin. — Katukuvassa ihmisten oleminen ja kanssakäyminen on erilaista kuin Keski-Suomessa tai lännessä. Myös rakennuksissa ja ympäristössä on erilainen henki. Saarilahti on ihastunut Lappeenrannan rakennuskannan historialliseen kerrostuneisuuteen. — Arkkitehtuurissa on hyvin vahvoja venäläisvaikutteita. Saimaalta puhalteleva tuuli ja kaupungin vihreys vetoavat myös uuteen asukkaaseen. — Lappeenrannassa osataan viherrakentaminen ja siitä huolehditaan. Vasta pari viikkoa Etelä-Karjalan museossa työskennellyt rakennustutkija on ennättänyt viettää päivän myös Imatralla. Siellä hän tutustui Ivoniemen alueeseen. — Aivan uskomattoman hieno ympäristö. Massiiviset talot ajan henkeä Kaikissa kaupungeissa syntyy kiistaa vanhojen rakennusten ympärillä. Tunteet saattavat kuohua hyvinkin kuumina, kun keskustellaan puretaanko joku rakennus vai ei. — Ihmiset kokevat, että kaupunki rakennuksineen on kaikille yhteistä. Saarilahti ei ole kuullut vielä muista Lappeenrannan kuumottavista kohteista kuin Marian aukiosta. Onko korkea pankkirakennus väärässä paikassa Lappeen Marian kirkon vieressä? — Kirkontornit muovaavat kaupungille ominaisen silhuetin. Lappeenrannan keskustan massiiviset talot ovat ongelmallisia kyllä, Saarilahti vastaa. Saarilahti odottaa mielenkiinnolla millaisiksi kaupungit muovautuvat. Viime vuosina trendinä on ollut, että keskustoihin rakennetaan asuntoja entistä korkeampiin taloihin samalla, kun palveluita viedään laitakaupungin ostosjätteihin. — Keskustojen elinvoimasuutta pitäisi miettiä muutenkin kuin asuinrakentamisella. Uhkaako seuraava purkuvimma? Monessa kaupungissa menetettiin paljon kulttuurihistoriaa 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin purettiin urakalla vanhoja puutaloja. Saarilahti pelkää, että seuraava purkuvimma kohdistuu 1960—1970 -luvuilla pystytettyihin rakennuksiin. — Tiettynä aikakautena ovat tietynlaiset tyylit vallalla. Jokaisen aikakauden rakennukset ovat osa historiallista jatkumoa, jonka kuuluisi näkyä kaupungissa. Muodilla on tapana kiertää kehää. 1970-luvun betonirakennukset ovat tällä hetkellä auttamattoman vanhanaikaisia, kun 1950-luku on sen sijaan nosteessa. — Esimerkiksi keittiöitä on alettu rakentaa 50-luvun mallilla. Monipuolinen koulutus ja yhdistystoimintaa Saarilahti valmistui kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta Jyväskylän yliopistosta viime lokakuussa. Aiemmin hän on kouluttautunut konservaattoriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja artesaaniksi Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Työhön liittyvät asiat vievät paljon myös Saarilahden vapaa-aikaa. Hän vastaa valtakunnallisen rakennustutkijoiden yhdistyksen talous- ja jäsenasioista. Saarilahti on myös yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. Lue koko uutinen:

