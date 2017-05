Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksote aikoo ottaa käyttöön sähköisen palvelusetelin kuntouttavan työtoiminnan osalta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) aikoo ottaa käyttöön sähköisen palvelusetelin kuntouttavan työtoiminnan osalta. Asia on esillä Eksoten hallituksen kokouksessa keskiviikkona, missä sitä ehdotetaan hyväksyttäväksi. Palveluseteli tulee käyttöön kuntouttavan työtoiminnan palvelun hankkimiseen silloin, kun asiakas on valmistautumassa koulutukseen tai työhön. Palveluseteli on henkilökohtainen, ja se myönnetään asiakkaalle aktivointisuunnitelman teon yhteydessä TE-toimistossa. Seteli myönnetään ensin kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja sen jälkeen sen voi saada enintään kolmeksi kuukaudeksi uudestaan. Palvelusetelin arvo on 42 euroa päivässä, ja sillä asiakas voi valita haluamansa Eksoten hyväksymän palveluntuottajan palveluita. Tähän asti kuntouttavaa työtoimintaa on Eksoten alueella järjestetty omana toimintana omissa yksiköissä, ostopalveluna sekä kumppanuustoimijoilla. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Jos Eksoten hallitus hyväksyy asian, sähköinen palveluseteli tulee käyttöön syyskuun alusta alkaen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/28/Eksote%20aikoo%20ottaa%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20s%C3%A4hk%C3%B6isen%20palvelusetelin%20kuntouttavan%20ty%C3%B6toiminnan%20osalta/2017122306225/4