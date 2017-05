Uutinen

Etelä-Saimaa: Arkistosta: Sankarin puheenvuoro — Tuomas Gerdtin haastattelu vuodelta 2008 Viimeinen elossa oleva Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt täyttää tänään 95 vuotta. Etelä-Saimaa haastatteli häntä itsenäisyyspäivän alla vuonna 2008, kun hän oli lähdössä ainoana ritarina Linnan juhliin. Teksti ja kuva on julkaistu 5.12.2008. Sankarin puheenvuoro Heitä on elossa enää kolme. Heidän sankaritekonsa on tunnustettu ja aikakirjoihin merkitty. Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim antoi vuosina 1941—1945 Mannerheim-ristin ritarin arvon kaikkiaan 191:lle jatkosodan sotasankarille. Hän halusi sellaisen uuden kunnianosoituksen, jonka saattoi jakaa sankareista suurimmille, yhtä lailla rivimiehille kuin kenraaleillekin. Tämä erikoislaatuinen kunnianosoitus sai nimekseen Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti. Lue koko uutinen:

