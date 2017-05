Uutinen

Etelä-Saimaa: Öljyvuodon jälkeen FC Powerin Joutsenon laitokselle on rakennettu varoaltaita Öljyvuodon jälkeen FC Powerin Joutsenon laitokselle on rakennettu varoaltaita ja viemärit uusitaan syksyllä. Noin tuhat litraa turbiinin voiteluöljyä valui Kemira Chemicalsin tehdasalueella sijaitsevan FC Powerin vetyvoimalaitoksen lattialle ja viemärin kautta Saimaaseen viime vuoden toukokuussa. Öljyn leviämistä Kolarinlahdella rajattiin öljyntorjuntapuomeilla ja imeytysmatoilla viikkojen ajan, ja öljyä kerättiin pois vedestä. — Turbiinihalli, josta vuoto lähti, on allastettu. Samoin kattilahalli. Työt tehtiin viime syksynä, kertoo Kemiran Joutsenon tehtaanjohtaja Janne Tynninen. Allastaminen tarkoittaa sitä, että turbiinin ja kattilahallin ympärillä on varoallas, johon öljy ja muut aineet jäävät, jos tulee vuoto. FC Power toimittaa höyryä, paineilmaa ja puhdistettua vettä samalla tehdasalueella toimivalle Kemira Chemicalsin Joutsenon tehtaalle. Lisäksi se valmistaa kaukolämpöä Joutsenon keskustan alueelle. Öljyvuodon jälkien siivous maksoi noin 300 000 euroa Lainsäädännön tiukkenemisen vuoksi FC Powerin Joutsenon laitoksen viemärit uudistetaan ensi syksynä. Myös kevytpolttoöljyn lastauspaikan alle rakennetaan öljynerotuskaivo siltä varalta, että säiliöautosta polttoainetta siirrettäessä sattuisi vuoto. Lisäksi henkilöstölle on laadittu uudet toimintamallit siitä, miten pitää toimia, jos esimerkiksi varoaltaisiin tai öljynerotuskaivoihin vuotaa jotain. Tynnisen mukaan öljyntorjunta ja -siivous sekä korvaukset lähialueen asukkaille, mökkiläisille ja yrittäjille ovat maksaneet yhtiölle noin 300 000 euroa. Viime elokuussa FC Power tarjosi 250 euron hyvitystä asukkaille ja mökkiläisille. Onnettomuudesta tiedottaminen oli surkeaa Juha Turkian pyörittämä Hinkan saunat oli öljyonnettomuuden takia kiinni kuusi päivää. Turkia on myös perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Lappeenrannassa. Öljyvuodosta tiedottaminen oli Turkian mielestä surkeaa. — Mistään ei saanut kunnolla tietoa. Myös yhtiön kirje 250 euron korvauksesta kiukutti monia. Turkia ei anna hyvää arvosanaa FC Powerille asioiden hoidosta, eikä tiedä ketään, joka olisi tyytyväinen yhtiön toimintaan. Pelastuslaitoksen öljyntorjuntatyö sujui Turkian mukaan paremmin kuin FC Powerin toiminta. Vuosi sitten toukokuu oli lämmin. Turkia kertoo saaneensa FC Powerilta korvausta suljetuilta päiviltä yhteensä noin pari tuhatta euroa. Öljyn jälkiä näkyi Turkian mukaan rannoilla pitkin viime kesää. Öljyvuodolla oli hetkellinen vaikutus ympäristöön, mutta pitkäaikaisvaikutuksia ei jäänyt, kertoo Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristötarkastaja Päivi Uski. — Tärkeintä, ettei tällaista tapahdu enää koskaan, Turkia sanoo. Lue koko uutinen:

