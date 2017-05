Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhden ihmisen ruokakunnasta on tullut se tavallisin tapaus Yksin asumisen kasvava trendi on tullut Suomeen jäädäkseen. Sinkkuus on erilaisten ruokakuntien koolla mitattuna jo maan johtava asumismuoto sekä rakenteellinen yhteiskunnallinen kysymys, sinkkutalouksissa elävien valtakunnallisen etujärjestön Yksinasuvat ry:n puheenjohtaja Jutta Järvinen sanoo. Yksinasuvia 25-54 — vuotiaita miehiä oli viime vuoden lopussa lähes 260 000. Toinen samankokoinen sinkkukämppäläisten suurryhmä ovat yli 65-vuotiaat naiset. — Mitenpä näitä nyt kävisit keskenään naittamaan, Järvinen toteaa. Ei siihen pysty valtiovaltakaan, mutta muita arkea huojentavia toimenpiteitä yksin asuvat päättäjiltä kyllä odottavat. Suomessa asuminen on kallista, ja usein suhteessa kalleinta se on Järvisen mukaan yksin menonsa maksavalle sinkulle. — Helsingissä hänen nettotuloistaan menee pelkkiin asumiskuluihin helposti yli 50 prosenttia, Järvinen laskee. Jonkinlaista helpotusta sinkut Järvisen mukaan saisivat, jos vaikkapa kotitalousvähennyksen pelisääntöjä muutettaisiin verotuksessa. Yksin asujalla vähennyksen katto tulee Järvisen mielestä vastaan kohtuuttoman matalalla. Pariskunnilla on mahdollisuus tuplavähennykseen, kun vähennys jaetaan kahdelle. Sipilän hallituksen ohjelmaan on kirjattu yksin asujien ongelmien tutkiminen ja helpottaminen. On myös perustettu tutkimuskonsortio, jolle on annettu 250 000 euron määräraha. Se tekee muutaman euron per sinkkutalous. Niitä oli viime vuoden lopussa 1,1 miljoonaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/27/Yhden%20ihmisen%20ruokakunnasta%20on%20tullut%20se%20tavallisin%20tapaus%20/2017122300656/4