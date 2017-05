Uutinen

Etelä-Saimaa: Valmentaja Tero Lehterän maine houkutteli Ahti Oksasen Pohjois-Amerikan alasarjoista Lappeenrantaan ja SaiPaan Neljän yliopistovuoden jälkeen Ahti Oksanen, 24, lähti tavoittelemaan NHL-unelmaa. Hän teki viime kaudeksi sopimuksen New York Rangersin farmiseuran Hartford Wolf Packin kanssa, mutta kausi meni pääosin ECHL-liigan Greenville Swamp Rabbitsissa. ”Farmin farmissa” kertyneistä mukavista tehopisteistä (53 ottelussa 21+31=52) huolimatta luottoa ja roolia AHL-liigan Hartfordista ei löytynyt. Päällimmäinen tunne kaudesta oli pettymys. — Viime kausi Hartfordin ja Rangersin kanssa ei mennyt niin kuin olin suunnitellut. Kauden jälkeen mietin pitkään, mikä olisi uran kannalta paras ratkaisu. SaiPasta tarjottiin hyvää sopimusta isolla roolilla. Ja tiedän, että Tero Lehterä on todella hyvä valmentaja, niin halusin tulla tänne kehittymään, Oksanen kertoo. SaiPa kertoi perjantaina tehneensä 1+1-vuotisen sopimuksen isokokoisen hyökkääjän Oksasen (191 cm/94 kg) kanssa. Kirkkonummelta kotoisin oleva Oksanen on espoolaisen kiekkokoulun kasvatti, mutta Lehterän valmennuksessa hän ei ole pelannut aiemmin. — Olin Bluesin A-junioreissa vuosi ennen kuin Lehterä tuli sinne. Monet pelikaveristani olivat myöhemmin hänen valmennuksessaan. Kaikki ovat kehuneet häntä todella paljon. NHL-tähden ketjukaverina Viisi vuotta sitten Oksanen muutti opiskelemaan ja pelaamaan maineikkaaseen Boston University -yliopistoon. Hän ei oikein tiedä itsekään, miten sinne päätyi. — Bluesin A-junnuissa pelasin. Minulla ei ollut muita toiveita kuin päästä joskus liigaan. Muutaman kerran pääsin maajoukkueen mukaan. Siellä ja myös A-nuorten liigapelien jälkeen yliopistovalmentajia alkoi tulla kysemään kiinnostusta lähteä Yhdysvaltoihin. En edes tiennyt yliopistosarjasta silloin juuri mitään. BU kutsui hänet kolmeksi päiväksi tutustumiskäynnille. Oksanen tarttui tilaisuuteen, eikä ole katunut ratkaisuaan päivääkään. Mukaan lähtivät mainonnan paperit, ja jääkiekossa BU oli yhtä vuotta lukuun ottamatta aina NCAA-yliopistosarjan parhaita joukkueita. Kaudella 2014—15 suomalainen kiekkoili samassa ketjussa NHL:n kesän 2015 kakkosvarauksen Jack Eichelin kanssa. BU eteni sarjan lopputurnaukseen Frozen Fouriin, mutta hävisi finaalin paikallisvastustaja Providence Collegelle. — Eichelin kanssa oli mukava pelata. Meillä oli hyvät kemiat. Kunhan piti lavan jäässä, niin sai kiekon aina siihen. Suomalaisten maaliennätys NCAA:ssa Laukauksen ja peliälyn vahvuuksikseen nimeävä Oksanen teki kauden aikana 25 maalia ja oli joukkueensa toiseksi paras maalintekijä Eichelin jälkeen. Maalimäärällä Oksanen jakaa suomalaispelaajien NCAA-sarjan ennätyksen. Samaan ovat pystyneet NHL- ja maajoukkueurat sittemmin luoneet Marko Tuomainen ja Antti Laaksonen. — Jäi vähän harmittamaan. Kuulin sen vasta kauden jälkeen. Jos joku niistä tolpista olisi mennyt sisään... Mutta on se jaettu ennätyskin aika hieno saavutus. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/27/Valmentaja%20Tero%20Lehter%C3%A4n%20maine%20houkutteli%20Ahti%20Oksasen%20Pohjois-Amerikan%20alasarjoista%20Lappeenrantaan%20ja%20SaiPaan/2017122301063/4