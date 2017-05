Uutinen

Etelä-Saimaa: Sinkkukotien määrä kasvaa kohisten — imatralaiselle Ilkka Tahkokalliolle itsellinen elämä sopii toistaiseksi hyvin Asuntokuntien koostumuksissa yksi kokoluokka on Imatralla yli muiden. Yhden ihmisen talouksia kaupunkilaisten huusholleista oli viime vuoden lopussa jo liki puolet. Sinkkukotien määrä on 30 vuodessa kasvanut Imatralla huimasti. Kun niitä oli 1980-luvun puolivälissä 4 000, on luku kasvanut nyt yli 7 000:een. Ja sama meno jatkuu. Viime vuonnakin vain yhden ihmisen talouksien määrä kasvoi. Kaikkien kahden ihmisen ja sitä suurempien kotien määrä pieneni. Vanhan ajan suurperheistä on tullut Imatralla tilastollinen harvinaisuus. Urheilumiehen aika ei käy pitkäksi Kaikkein suurimmassa syrjäytymisvaarassa on tutkittu olevan yksin asuvien nuorten miesten. Liikaa ei kuitenkaan sovi yleistää: tapauskohtaista on, kenelle mikäkin elämisen tapa parhaiten passaa. Syntyperäinen imatralainen Ilkka Tahkokallio, 31, kertoo asuneensa yhden miehen taloudessa koko aikuisikänsä Joensuussa vietetyistä opiskeluvuosista lähtien. Aika ei kuitenkaan ole käynyt pitkäksi missään vaiheessa. Hyvä, kunhan se nykyään kaikkeen tarpeelliseen jotenkin riittää. — Opettajan työ on aika hektistä. Ja vapaa-ajat menevät vuoden alusta lokakuun lopulle palloilun parissa. Koti on minulle eräänlainen taukotupa, Tahkokallio kertoo. Tahkokallio valmentaa jalkapallossa Imatran Palloseuran edustusjoukkuetta. Lisäksi hänen ohjissaan on yksi juniorijoukkue. Työ ja harrastus tuovat menemistä ja sosiaalisia kontakteja riittämiin. Nykyiseen elämäntilanteeseen itsekseen asuminen natsaa Tahkokalliolle siten paremmin kuin hyvin. Kämppä on myös miestä myöten. Runsaan 30 neliön kerrostaloyksiön varustukseen kuuluvat iso parveke ja oma sauna, joka on ollut urheilumiehellä ahkerassa käytössä. Yksin asumisesta Tahkokallio ei tiedä suuria haittapuolia sanoa. — No, ehkä se, että nurkat pitää nöyrtyä puunaamaan itse. Vaikka eihän sitä tiedä, tulisiko tähän muutosta, vaikka olisi kaverikin. Ruokahuolto pelaa omin toimin Eväissä on myös pysyttävä. Urheilumiehen energiankulutus on kova. Se ei ole ongelma: omatoimisuus Tahkokalliolta käy myös kyökin puolella. — Eineksiä en juuri syö, vaan laitan ihan kunnon ruokaa. Suosikkini on lasagne, Tahkokallio kertoo. Niin muodoin elämä menee, toistaiseksi ainakin. Vai mahtaako siippa jo olla kierroksessa ? — Kesä tulee, aika näyttää. Sen olen tähän ikään oppinut, että koskaan ei pidä olla liian ehdoton, Tahkokallio kommentoi utelua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/27/Sinkkukotien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20kasvaa%20kohisten%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89imatralaiselle%20Ilkka%20Tahkokalliolle%20itsellinen%20el%C3%A4m%C3%A4%20sopii%20toistaiseksi%20hyvin%20/2017122295120/4