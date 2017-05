Uutinen

Etelä-Saimaa: Rehtori Anneli Pirttilä Pietarin talousyliopiston kunniatohtoriksi Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä on nimitetty Pietarin talousyliopiston kunniatohtoriksi. Talousyliopisto UNECON keskittyy taloustieteeseen, johtamiseen ja matkailu- sekä palvelualaan. Ammattikorkeakoulu kertoo tiedotteessaan tehneestä tiivistä yhteistyötä UNECON:in kanssa useiden vuosien ajan. UNECON:in mukaan nimityksen uskotaan syventävän koulujen suhteita. Talousyliopisto nimittää vain muutamia kunniatohtorin arvonimiä joka vuosi. Pirttilä kertoo ammattikorkeakoulun tiedotteessa, että UNECON on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu yliopisto. Hän kertoo arvostavansa nimitystä enemmän kuin osaa sanoiksi pukea. Koulutukseltaan Pirttilä on tekniikan tohtori. Lue koko uutinen:

