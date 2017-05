Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi lopetti Saimaan kanavan läheisyydessä liikuneen nuoren kesyyntyneen hirven Poliisi on lopettanut Lappeenrannassa Saimaan kanavan läheisyydessä liikkuneen nuoren hirven lauantaina. Kyseinen hirvi on kesyyntynyt ylivuotinen hirvi, joka on liikkunut Soskuan alueella noin kahden viikon ajan. Nuori hirvi on aiheuttanut useita vaaratilanteita liikenteessä. Sitä on yritetty ajaa kauemmas metsään riistanhoitoyhdistyksen ja poliisin toimesta, mutta hirvi palasi toistuvasti takaisin alueelle. Poliisi keskusteli hirven poikkeuksellisesta käytöksestä päivystävän eläinlääkärin ja riistanhoitoyhdistyksen edustajien kanssa, ja päätyi lopettamaan eläimen yleisen turvallisuuden sekä eläinsuojelullisten perusteiden takia. Poliisin mukaan hirven heikentynyt yleiskunto ja sen poikkeuksellinen käyttäytyminen viittaavat kehityshäiriöön, jolloin sen hengissä pitäminen olisi ollut julmaa sitä kohtaan. Lisäksi hirvi on aiheuttanut liikkumisellaan vakavaa vaaraa ihmisille liikenteessä. Hirven ruho toimitetaan Eviraan jatkotutkimuksiin, jotta syy sen poikkeuksellisen käyttäytymiseen selviäisi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/27/Poliisi%20lopetti%20Saimaan%20kanavan%20l%C3%A4heisyydess%C3%A4%20liikuneen%20nuoren%20kesyyntyneen%20hirven/2017122303738/4