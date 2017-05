Uutinen

Etelä-Saimaa: Pesä Ysit pyrkii raiteilleen tänään Vanhalla kentällä: ”Kempele on huipputason ulkopelijoukkue” Pesä Ysit haluaa saada pelinsä kuntoon tänään lauantaina Kempeleen Kirin kustannuksella. Helatorstain reissupelissään lappeenrantalaisjoukkue oli vain varjo itsestään, kun Oulun Lipottaret otti naisten Superpesiksen sarjapisteet lukemin 2—0 (4—0, 6—1). — Emme osuneet palloon, emmekä saaneet edes rantapalloja kiinni. Silloin on vaikea saada pisteitä. Kävimme pelin porukalla läpi. Emme jääneet rypemään siihen, mitä on mennyt. Uusia tulee, pelinjohtaja Ville Lantta kertoo. Ysien peliä sekoitti oululaisten lukkarina debytoinut juniori Elina Kärsämä, joka palkittiin joukkueensa parhaana. Lantan mukaan Kärsämä nosti tolppasyöttöjä, jollaisia ei ole nähty naisten Superpesiksessä vuosiin. — Eka superin peli, ja se alkoi viskata kuusimetristä paalua ihan keskelle lavaa. Naisissa ei ole pystymailalyöjiä kuten miehissä, joten siinä oli vaakamailalla sihtaamista. Joukkueen romahdus oli silti yllättävä, sillä tiistaina Ysit nappasi makoisan kotivoiton Raumasta kotiutuslyöntikisassa. Valmistautuminenkin oli sujunut hyvin. Lantta arvelee, että ottelun alussa saamatta jääneet onnistumiset alkoivat kertautua heti. Pesäpallo on itseluottamuspeli. — Analysoimme asiaa myös henkisestä valmennuksestamme vastaavan Myllyksen Kaisun kanssa, joka on ollut tyttöjen kanssa jutuissa. Jokainen meistä tietää, mitä osaamme. Ei meillä muuten olisi nyt viittä pistettä kasassa. Helpolla Ysit ei pääse, sillä Kempele nipisti torstaina kotikentällään pisteen Lapuan Virkiältä ja kaatoi tiistaina sarjakakkosen Tampereen kotiutuslyöntikisassa. Lantan mukaan Ysien pitää ensisijaisesti laittaa yksinkertaiset perusasiat kuntoon: ottaa kohti tulevat pallot kiinni ja saada kopit nostettua. Joukkue hakee terävyyttä myös pienillä kokoonpanomuutoksilla. — Pelivalmiutemme pitää olla hyvä. Meidän pitää olla ensimmäisissä tilanteissa vahvoja, sillä ne antavat pelille suunnan. Eliittilukkarien Noora Patrikaisen ja Linda Kukkohovin kohtaaminen on yksi ottelun kiinnostavista yksityiskohdista. —Kempele on huipputason ulkopelijoukkue. He osaavat täyttää saumoja ja lukea lyöjiä. Heidän kätisyytensä ovat hyvät. Ulkopeli on ollut Kempeleen kivijalka koko heidän superpesishistoriansa ajan. Lue koko uutinen:

