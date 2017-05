Uutinen

Etelä-Saimaa: Kultsu on tukkinut maalinsuunsa rökäletappioiden jälkeen Kultsu on jalkapallon kakkosen avauskierrosten konttauksen jälkeen tukkinut oman maalinsa edustan täydellisesti. Edellisellä kierroksella Lahdessa se otti jo nollapelillä ensimmäisen voittonsa (1—0) ja nyt oma maali pysyi jälleen puhtaana, kun PKKU Keravalta joutui tyytymään kotikentällään 0—0-tulokseen.Suuri yksittäinen tekijä joutsenolaisten oman maalin tukkimiseen on maalivahti Saku Pesosen paluu loukkaantumisen jäljiltä kokoonpanoon. Sitä ennen joukkue ehti päästää verkkoonsa yksitoista maalia kahdessa ottelussa.Pallokerho Keski-Uusimaalla oli ennen lauantaita tilillään kaksi voittoa ja kaksi tappiota. Kultsulla voitto ja kaksi tappiota kolmesta ottelusta.Ensi keskiviikkona otellaan Etelä-Karjalan herruudesta kakkosessa, kun Kultsu ja PEPO kohtaavat paikallisottelussa Joutsenon nurmella. Lue koko uutinen:

