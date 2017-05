Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Urheilukaupoissa käydään myös muotiostoksilla Lappeenrannan urheilukauppatarjonta kasvoi taas, kun Stadiumin outlet-kauppa avautui perjantaina Myllymäessä. Outlet-myymälä erottautuu muista saman alan kaupoista hinnoilla, mutta kaikkia liikuntaa harrastavia ei toisaalta kiinnosta hankkia aikaisemmilta kausilta ylijääneitä tavaroita. Pitkän aikaa meillä oli paikallinen Koskimies ja sen maailmanlaajuinen kilpailija paikallisilla kauppiailla, mutta nyt kuluttajalla on vaihtoehtoja enemmän kuin jaksaa muistaa. Kaikkien olemassaolevien urheiluliikkeiden täytyy erottautua toisistaan, jotta ne selviävät hengissä nykyisillä lappeenrantalaisilla urheilukauppamarkkinoilla. Urheilukaupalla menee verrattain mukavasti. Ala on kasvanut Suomessa jo pitkään 2—5 prosentin vuosivauhtia. Osa kasvusta selittyy sillä, että urheiluvaatteita ostavat nekin, jotka eivät urheile. Keski-ikäiset naiset ostavat koripallotossuja ollakseen trendikkäitä, eivätkä harjoitustrikoot ole kaduilla harvinainen näky. Lisäksi yhä useammat ihmiset käyttävät urheiluvaatteita myös saleilla ja poluilla. En muista, että kenenkään äiti olisi 1970-luvulla harrastanut liikuntaa. Nyt äidit vetävät leukaa tai zumbaavat harva se päivä. Liikunnasta on tullut valtava buumi ja lähes tulkoon kansalaisvelvollisuus. Urheilukaupat eivät suinkaan kilpaile vain keskenään. Markettien urheiluosastot ovat nykyisin isoja, ja monet ostavat tossunsa niistä. Nettikaupat ovat myös kaikkien ulottuvilla. Yleisimmät juoksutossut löytyvät kauppojenkin hyllyiltä, mutta esimerkiksi tennishameen Lappeenrannasta löytää melkein helpommin kirpputorilta kuin kaupasta. Urheilukaupat ovat tähän asti pärjänneet alan kasvulla. Jatkossa niidenkin pitänee miettiä, millä saada asiakas tulemaan kauppaan avajaistarjoustenkin jälkeen. Miten rakentaa sellainen asiakaskokemus, että asiakas tuntee saaneensa muutakin kuin tossut satasella? Pitääkö sen kenties tossujen lisäksi tarjota juoksukoulua tai pyytää asiakasta sählyjoukkueeseensa? Liikkuminen on parhaimmillaan huippukokemus. Siitä kokemuksesta olisi hyvä tarttua jotain urheilukauppaankin.

