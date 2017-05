Uutinen

Etelä-Saimaa: Julius ja Anna Kivistö asuvat keskellä vehreyttä ja betonia — ”Maisemaa ei enää jaksa koko aikaa hehkuttaa, mutta kyllähän se kiva on” Olohuoneen seinänlevyisestä ikkunasta vehreä puisto ja keltainen puukirkko avautuvat lähietäisyydeltä. — Maisemaa ei enää jaksa koko aikaa hehkuttaa, mutta kyllähän se kiva on, isäntä Julius Kivistö virnistää ja nyökkää ikkunan suuntaan. Julius ja Anna Kivistön avara kerrostalokoti sijaitsee vastapäätä Keskuspuistoa Lappeenrannan keskustassa. Sijainti oli pariskunnalle ensiarvoisen tärkeää. Eikä ihme. Ympärillä on kaupunkiasumisen parhaat puolet: vihreä puisto ja keskustan mukavuudet. Alkamassa on Kivistöjen seitsemäs kesä Kirkkokadulla. Rakuunamäellä kaksiossa asunut pari halusi uuden kodin klassisesta syystä: enemmän tilaa. He kiersivät useita kotikandidaatteja, ja kriteerejä oli kolme: sijainti, kolmio, sauna. — Kerran olimme menossa katsomaan ihan toista asuntoa keskustassa, mutta ennen esittelyä välittäjä keksi näyttää meille tämän. Kun näimme tämän, emme menneet katsomaan sitä, mitä alun perin piti, Julius Kivistö sanoo. Tilaakin oli, 83 ja puoli neliötä tarkalleen. Tuolloin huoneistoa vasta remontoitiin toimistosta asunnoksi. Kivistöistä se oli ihana mutta yli budjetin. Aprikoituaan asiaa he kuitenkin päättivät tarttua tilaisuuteen. Mukana muutti staffordshirenbullterrieri Zero, joka pian täyttää kahdeksan. Ensimmäisen omistusasunnon laitto omannäköiseksi oli Kivistöille tärkeää. Itseoppinut rakentelija Julius Kivistö remontoi saunan ja seinät makuuhuoneessa ja olohuoneessa. Kodin elämä keskittyy olohuone-keittiö -kokonaisuuteen. Julius Kivistö laittaa ruokaa vaimolleen ja ystävilleen avokeittiössä. Anna Kivistö taas huolehtii siivoamispuolesta. — Kotitöiden jako menee niin, että Julius sotkee ja minä siivoan, Anna Kivistö naurahtaa. Vuorotöitä palvelukodissa Taipalsaarella tekevä Anna hoitaa kotia päivisin, kun Julius on töissä. Julius Kivistö on pyörittänyt parturi-kampaamoa Lappeenrannan keskustassa vuodesta 2010. Yksinkertaisuuden ylistys Kivistöt nauttivat yksinkertaisuudesta. Tavaroita ei loju pöydillä, eikä ole avohyllyjä pölyä keräämässä. Tyhjiltä ja laakeilta pinnoilta vähäiset sotkut on helppo siivota. Tyylistä poikkeavaa kirjavaa kuviotapettia kokeiltiin makuuhuoneessa, mutta pariskunta kyllästyi siihen. Muutama vuosi sitten seinät saivat modernimman yksivärisen ilmeen. Kodin pelkistetty tyyli eroaa pariskunnan lapsuudenkodeista. — Äiti on keräilijä ja hamstraaja, ja hänellä on kaikki heinäseipäät ja valokuvat tallella Ruokolahdella. Anna hyväksyy miehensä ehdotukset ja kehuu tämän visuaalista silmää. — Täällä on sulassa solmussa Ikeaa, Vepsäläistä ja designia. Tein makuuhuoneen tasoista piirustukset puusepälle, mutta kun näin hinnan, ajattelin, että ei saakeli, Julius Kivistö naurahtaa. Tuolloin postilaatikosta tuli sattumalta Ikean kuvasto. Siitä löytyi muotokieleltään vastaavat tasot, eikä puuseppää tarvittu. — Säästimme etelänmatkan verran rahaa. Kivistöjen asunto sijaitsee varsin kodikkaassa talossa. Alimmassa kerroksessa ovat muun muassa optikko ja lankakauppa. Asuntoja on vain kymmenkunta, muu tila on liikehuoneistoja. Alun perin 1950-luvun alussa rakennettu talo tehtiin asunnoiksi, mutta 1970-luvulla asunnot muutettiin liikehuoneistoiksi. Talossa on ollut muun muassa sosiaalitoimisto, rahatoimisto ja osuuspankin tiloja. Kun Kivistöt muuttivat taloon, he olivat rappunsa ainoat asukkaat. Asuntoja on remontoitu lisää heidän aikanaan, ja vasta hiljattain on valmistunut kaksi uutta. Maalle muutto ei houkuta Imatralta kotoisin oleva Anna ja Ruokolahdelta tuleva Julius ovat hyvin kaupunkilaisia. Pitkulaiselta, kymmenen metrin pituiselta parvekkeelta näkyy kaupunkielämän koko kirjo: kirkosta ulos astuvat hääparit, asioilleen kiirehtivät ja leikkipuiston lapset. Maaseudulle Kivistöt eivät muuttaisi. Julius ei osaisi kuvitella tilannetta, ettei pääsisi joka paikkaan kävellen. — Ihan heti en minäkään tästä lähtisi. Joskus on ollut talohaaveita, mutta mennään hetki kerrallaan, Anna Kivistö sanoo. Aina kukkia kotona Sisällä vaaleassa kodissa kukkii kesät talvet. Anna Kivistö kiittää puolisoaan siitä, että tämä tuo leikkokukkia kotiin usein. Nyt vaaleita pintoja koristavat näyttävät liljat ja pienet, vaaleanpunaiset neilikat. — Kun on yleensä aina tuonut, ei enää oikein voi lopettaakaan, Julius Kivistö sanoo hymyillen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/27/Julius%20ja%20Anna%20Kivist%C3%B6%20asuvat%20keskell%C3%A4%20vehreytt%C3%A4%20ja%20betonia%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMaisemaa%20ei%20en%C3%A4%C3%A4%20jaksa%20koko%20aikaa%20hehkuttaa%2C%20mutta%20kyll%C3%A4h%C3%A4n%20se%20kiva%20on%E2%80%9D/2017122261386/4