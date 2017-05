Uutinen

Etelä-Saimaa: Jazzin myöhäisherännäinen — omatoimisuus tuo rumpali Ville Luukkosen kotimaakuntaan Improvisaatio on jazzin keskeisiä elementtejä. Sen perusteella rumpali Ville Luukkonen on jazzmuusikkona omimmassa lajityypissään. — Oli siistiä, että oli oma juttu, jota muut eivät tehneet. Toki oli myös turhauttavaa, ettei ollut paljon soittokavereita. Luukkonen alkoi soittaa rumpuja 11-vuotiaana. Jazzin hän löysi levyiltä ja nettivideoilta, joita kävi innolla läpi teinivuosina. — Se oli profiloitumista. Kun kuuli, että jazzrumpalit ovat parhaita, alkoi kiinnostaa miksi. Vasta lukiossa rumpali pääsi jazzbändiin. — Itseohjautuminen oli hyödyllistä. En ollut passiivinen oppija, vaan tekemisiini oli aina motivaatio, Luukkonen pohtii polkuaan. Reitti kulki seurakunnan soittotunneilta Estradin bändikouluun ja sieltä Lappeenrannan musiikkiopistoon sekä big bandiin. Räpin ja hevin kautta jazziin Luukkonen löysi instrumenttinsa varsin myöhään, ja sama koskee jazzia. — Kuuntelin paljon erilaista musiikkia. Ala-asteella räppiä, yläasteella heviä. Hevi on nyt jäänyt, räppi palannut hip hoppina ja konemusiikki kolahtanut aiempaa lujemmin. — Jazzissa yhdessä biisissä on ihmeellisen paljon informaatiota, josta voi ammentaa uutta loputtomiin, muttei bailata kuten konemusiikin tahdissa. Alun perin Luukkosen johdatti nykytielle jazzista poikkeava perusrytmi, rock-elementtinen fuusiojazz. — Se oli suunta, josta olin tulossa. Pikkurilli oli mennyttä, ja pian Miles Davis, John Coltrane ja Chick Corea veivät koko käden. Klassikot edustavat linjaa, jota Luukkosen New York Trio soittaa kahdella keikallaan Imatralla ja Lappeenrannassa. Rumpalin kanssa lavalla on pianisti Holger Marjamaa ja basisti Ben Tiberio, joiden kanssa Luukkonen ystävystyi, kun oli Sibelius-Akatemiasta vaihdossa Manhattan School of Musicissa. — Akustista pianotriojazzia, Luukkonen kuvailee keikkasettiä. Omatoimisuus ohjenuorana Etelä-Karjalan keikat edustavat Luukkosen muusikkouden perusideaa: oma-aloitteisuutta. Helsingin-vuosina rumpali on järjestänyt klubeja ja keikkoja. — Muusikoiden pitäisi aktiivisesti työllistää itseään. On parempi, että homma on omissa käsissä. Ansaintamahdollisuudet eivät ole järisyttävän suuret, mutta omatoimisuudella on toinenkin logiikka. — Päämotiivi klubeilla on kehittyminen muusikkona. Pääsee soittamaan itseä parempien muusikoiden kanssa ja voi pyytää omia suosikkeja keikalle. Kehittymistä seuraa isompi maali: kansainvälinen toiminta. Siihen Luukkoselle antoi perspektiiviä jazzin pääkaupunki. — New Yorkissa tajusi, miten pieni kansainvälinen kenttä on. On turha rajoittaa itseä Suomeen, jossa on muutenkin ahdasta. Ville Luukkonen New York Trio Tasihinin talon pihalla Lappeenrannassa 28.5. kello 19 (ovet auki kello 18.30) ja Bar Kuohussa Imatralla 30.5. kello 18. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/27/Jazzin%20my%C3%B6h%C3%A4isher%C3%A4nn%C3%A4inen%20%E2%80%94%20omatoimisuus%20tuo%20rumpali%20Ville%20Luukkosen%20kotimaakuntaan/2017122297161/4