Etelä-Saimaa: Hotelli Salpa avautuu, vanhasta motellista on kaikuja jäljellä Luumäen motellista riittää tarinoita. Yksi löysi sieltä elämänsä naisen ja toinen menetti sellaisen. Kolmas huhki talossa töitä ja neljäs juhli ankarasti. Yrittäjä Teemu Kaukosen omat muistot juontavat 1990-luvulle. Jääkiekkoerotuomari kävi Lappeenrantaan suuntautuneilla pelimatkoilla usein motellissa ruokailemassa. — Ilmeisesti saimme motellista kohtuullisen hyvää ruokaa nopeasti, kun pysähdyimme parinkymmenen kilometrin päässä kaupungista, Kaukonen arvioi. Ruoka on keskeisessä asemassa myös lauantaina avautuvassa hotelli Salpassa, joka jatkaa motellin pitkiä perinteitä. Toimintaa johtavalla Kaukosella on selvä käsitys uudesta konseptista. — Ruokaan ja viihdepuoleen on panostettu, huoneet täysin uusittu ja palvelussa keskitytään asiakkaan tarpeisiin. Viihderavintola 350 asiakkaalle Remontin vaikutukset näkyvät hyvin pääsalissa. Suurten maisemaikkunoiden reunustama tila on saanut uuden muodon ja nimen. Viihderavintola Lumoksi nimetyssä salissa säilyvät vanhan Luumäen motellin alkukirjaimet. — Siitä nimestä oli helppo päättää. Maisemaikkunoita vastapäätä sijainnut orkesterikoroke on siirtynyt baaritiskin päähän. Koroke rakennettiin artistien toiveita tarkalla korvalla kuunnellen. Ensimmäisenä vaimennusten ja mattoratkaisujen toimivuutta testaavat Muska ja Tapani Kansa. Kaukonen myöntää, että 350 asiakaspaikan salille asetetaan suuria odotuksia. Jylhä baaritiski pysyy ainakin toistaiseksi enimmiltä osiltaan paikoillaan. Tilaa asiakkaille jäi näinkin yllin kyllin. Salpalinja antoi ideoita Sisustamisen ideat ovat peräisin melkein naapurissa sijaitsevasta Salpalinjasta. Puu ja kivi ovat hallitsevia elementtejä; mäntyä ja koivua käytetään rakenteissa paljon. Viiden vuoden hiljaiselon jälkeen kiinteistössä on riittänyt korjattavaa. Töitä on tehty kuukausikaupalla, mutta yksityiskohtien viimeistely jatkuu avajaispäivään ja vähän ylikin. — Terassin toista päätyseinää täytyy vielä korjata. Edelliset omistajat ehtivät tehdä monenlaisia parannuksia, jotka vasta nyt pääsevät täyteen hyötykäyttöön. Hotellihuoneet on uusittu, ja Kivijärven maisemaan saumattomasti sulautuva uima-allasosasto saa henkäilemään ihastuksesta. Asiakaspalvelua vaikka hindiksi Avajaisviikolla paikkoja laitettiin kuntoon pitkälti yli 20 hengen porukalla. Arkiseen hotellin ylläpitoon osallistuu noin kymmenen työntekijää. — Olen varautunut siihen, että olen koko kesän täällä. Johtajan kuuluu olla paikalla, ei pientä yksikköä voi muuten hoitaa. Varausten perusteella kaukaisimpia vieraita osataan odottaa Kiinasta asti. Saapuu tulijoita mistä tahansa, henkilökunta ei mene helposti sanattomaksi. — Henkilökunnan kielitaito ulottuu ranskasta ja venäjästä hindiin, arabiaan ja kiinaan, joten valmiudet palvelemiseen ovat hyvät. Lue koko uutinen:

