Uutinen

Etelä-Saimaa: Avaa silmät ja syö — luonnon tarjoamat villivihannekset ovat nyt parhaimmillaan Villivihanneskausi on juuri nyt parhaimmillaan. Luonnosta on mahdollista löytää monenlaista syötävää. Kasvien keruuajat riippuvat niiden käyttötarkoituksesta, mutta sellaisenaan syötävät kasvit ovat parhaimmillaan juuri nyt. Yleensä villivihanneskausi kestä toukokuun puolesta välistä kesäkuun alkuun. — Tänä vuonna sesonki on juuri käynnistynyt ja kestää vielä pari-kolme viikkoa, kertoo villivihanneskouluttaja Riitta Sutinen Etelä-Karjalan Martoista. Sutisen mukaan hyödynnettäviä villivihanneksia löytyy helposti vaikka omasta pihapiiristä, kun vain avaa silmät ja tunnistaa kasvit ympärillään. Nokkonen on monikäyttöinen Nokkonen on yksi helpoimmista villivihanneksista, jota aloittelijankin kannattaa hyödyntää. — Jos nokkonen olisi myynnissä kaupassa, sitä menisi pilvin pimein. Nyt kun sitä saa ilmaiseksi mistä vain, sitä ei osata arvostaa. Nokkonen, kuten muutkin villivihannekset, kannattaa poimia talteen nuorena, 10—20 sentin mittaisena versona. Se tulee kiehauttaa ennen käyttöä. Nokkosta voi käyttää pinaatin tapaan esimerkiksi nokkoskeittoon tai nokkoslettuihin. Se sopii hyvin myös leivontaan. — Itse kiehautan tuoreet nokkoset, silppuan ne ja laitan jääpalamuotteihin. Kun massa on jäätynyt, kopautan vasaralla nokkoskuutiot irti ja pakastan ne pusseihin, mistä niitä on helppo käyttää. Älä poimi pölyisiä Villivihannesten käyttöön liittyy muutama sääntö. Ensinnäkin syödä kannattaa vain niitä kasveja, jotka varmasti tunnistaa. Lisäksi kannattaa varmistaa, että poimitut kasvit ovat varmasti puhtaita. — Esimerkiksi teiden varsilta pölyisiä kasveja ei kannata kerätä. Nokkosen lisäksi hyviä yleisiä villivihanneksia ovat esimerkiksi vuohenputki, voikukka, mesiangervo, kuusenkerkkä ja maitohorsma. — Nuoria voikukkia voi käyttää rucolan tapaan salaatissa. Maitohorsman lehtiruoti taas on kuin parsaa. Sen voi keittää suolavedessä tai grillata nipussa pekonin kanssa, Sutinen vinkkaa. Lue koko uutinen:

