Etelä-Saimaa: Alkukausi on ollut melko vilkas Saimaan rahtiliikenteessä Saimaan rahtiliikenne on alkanut vilkkaana tällä purjehduskaudella. Ylitarkastaja Jukka Väisänen Liikennevirastosta huomauttaa, että ensimmäisellä viikolla kanavan avautumisen jälkeen oli paljon tulijoita. Sitten hiljeni viikoksi, kunnes rahtilaivoja on jälleen alkanut ilmoittautua. — Esimerkiksi kuluva viikko on melko vilkas, kun Venäjältä tuodaan raakapuuta. Väisäsen mukaan Saimaan kanava kertoo herkästi kulloisenkin taloustilanteen. Viime vuosi mentiin laiva- ja rahtimäärien mukaan alamäkeä. Nyt voisi toivoa, että purjehduskauden lupaava alku vahvistaa ennusteet talouden varovaisesta elpymisestä. Porvoolainen Prima Shipping on yksi rannikon varustamoista, joka voi lisätä käyntejä Saimaalla. Se rahtaa pellettejä Stora Enson tehtaalta Kiteen Puhoksesta Tanskaan. Varustamon kaupallinen rahtauspäällikkö Jimmy Gustafsson toivoo, että aluksilla olisi lastia sekä Saimaalle tullessa että sieltä lähtiessä. Turkulaisen Meri-Auran alukset ovat kuuluneet vuosia vakituisiin Saimaan rahtisatamien kävijöihin. Varatoimitusjohtaja Beppe Rosinin mukaan tällä hetkellä he niin kuin monet muutkin odottavat, että yleinen taloustilanne piristyisi. Varustamo ei ole toistaiseksi solminut Saimaalle rahtisopimuksia kuluvaa kautta varten. — Satunnaisia hakurahteja varmasti kesän aikana ilmaantuu, ja niiden määrä on tiedossamme vasta syksyllä. Tilanne vastaa viime purjehduskautta. Mopro Oy:n toimitusjohtaja Olavi Tyrsky antaa vesitiekuljetusten tämänhetkiselle kysynnälle arvosanan välttävä viime kesän tapaan. Hän tähyää näkymiä noin kuukaudeksi eteenpäin. — Voihan se olla, että kysyntä kohentuu kesän edetessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/27/Alkukausi%20on%20ollut%20melko%20vilkas%20Saimaan%20rahtiliikenteess%C3%A4/2017122303079/4