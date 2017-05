Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli puoli miljoonaa pimitettyä veroeuroa — matkatoimiston johto vankeuteen veronkierron takia Lappeenrannassa Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Lappeenrannassa matkatoimistoa pyörittäneen yrityksen johtohenkilöt vankeuteen törkeiden talousrikosten vuoksi. Eu Gate -nimisen yrityksen toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja saivat tuomiot törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä yhteensä kolmesta törkeästä veropetoksesta. Syyttäjän mukaan yrityksen toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja olivat yhdessä kumpikin osaltaan laiminlyöneet yhtiön liiketapahtumien kirjaamista. He olivat muun muassa liittäneet yhtiön kirjanpitoon lukuisia erilaisia tekaistuja käteiskuitteja, joihin oli joko väärennetty tai tekaistu toisen henkilön allekirjoitus. He myös välttelivät veronmaksua antamalla viranomaisille väärää tietoa. Epäselvyydet liittyivät muun muassa viisumipalveluja, radiomainontaa sekä autoetua koskeviin kuluihin. Veronkierto jatkui vuosia Kaikkiaan vuosina 2011—2015 tapahtuneiden tekojen ansioista käräjäoikeus katsoo, että tekijät ovat välttyneet maksamasta veroja yli puolen miljoonan euron edestä. Käräjäoikeus katsoo, että teoilla on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja verojen vältteleminen on jatkunut vuosia. Syytetyt kiistivät syytteet oikeudessa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi heidän syyllistyneen rikoksiin. Oikeuden mukaan syytettyjen toiminta oli ollut erittäin suunnitelmallista ja tekaistujen laskujen laatiminen oli ollut tahallista. Kirjanpitoon oli liitetty vääriä ja harhaanjohtavia tietoja lähes miljoonan euron arvosta. Yli kahden vuoden vankeusrangaistukset Kaksikko tuomittiin kahden vuoden ja kolmen kuukauden pituisiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi he saivat liiketoimintakieltoa neljä vuotta. Tämän lisäksi heidän on maksettava vahingonkorvauksia yhteensä 514 000 euron edestä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi asiasta kansliatuomion 24. toukokuuta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Lue koko uutinen:

