Uutinen

Etelä-Saimaa: Valentin Ikonen korvaa pelikiellossa olevan Juuso Latun Kouvolan Pallolyöjien Valentin Ikonen pelaa ainakin kaksi ottelua Imatran Pallo-Veikkojen miesten surpesisjoukkueessa. Ikonen pelaa tänään Redseissä Vimpeleissä ja sunnuntaina Raahessa Pattijokea vastaan. Ikonen korvaa IPV:n joukkueessa pelikiellossa olevan Juuso Latun. Lattu sai pelikieltoa viime maanantaina kotiottelussa Joensuuta vastaan epäurheilijamaisesta käytöksestä. Ikonen on aiemmin pelannut Hyvinkään Tahkossa. Tällä kaudella Kouvolassa hän on pelannut kuusi ottelua ja on lyönyt niissä neljä juoksua ja tuonut yhden. Tilillä on 13 kärkilyöntiä. — Juuso Lattu on pelikiellossa, omilla junioreilla on tärkeitä pelejä viikonloppuna ja varusmiespalvelusta niin katsottiin että tämä ratkaisu on meille paras mahdollinen, IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää sanoo. Kouvola pelaa seuraavan kerran ensi sunnuntaina, jolloin sen vieraaksi tulee Vimpelin Veto. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/26/Valentin%20Ikonen%20korvaa%20pelikiellossa%20olevan%20Juuso%20Latun%20/2017522299108/4