Uutinen

Etelä-Saimaa: Tehtaan pesue leikkii hakekasassa ja puupinoissa — katso kuvat Kaukaan ketuista Kuvat Kaukaan tehdasalueella pesivistä ketuista ihastuttavat Facebookissa. UPM Kaukas jakoi Facebook-sivuillaan neljä kuvaa kettupesueen touhuista perjantaina. Kuvat on ottanut valokuvausta harrastava UPM Biopolttoaineiden tekninen asiantuntija Ville Vauhkonen. UPM Kaukaan sidosryhmäsuhdepäällikkö Katja Tiikasalo kertoo, että tehtaan rantaan syntyy vuosittain 1—2 kettupesuetta. Kettuihin on siis totuttu. — Olemme pyrkineet siihen, että ne eivät pääse kesyyntymään. Niitä ei syötetä. Tiikasalo myöntää, että kettuja on kiva katsella. Lisäksi niistä on hyötyä, sillä ketut syövät jyrsijöitä ja muita pieneläimiä tehdasalueen rannasta. Kaukaalla ei kuitenkaan toivota, että kettukanta kasvaisi nykyisestä. UPM:llä ei ole tiedossa, missä ketut pesivät. Todennäköinen paikka on lähellä rantaa ja Kaukaan jäteveden puhdistamoa, sillä sieltä suunnalta ketuista on eniten havaintoja. — Tässä on kyse 300 hehtaarin alueesta. Pentue on kuitenkin havaittu nimenomaan Pappilanniemen puoleisella alueella. Kuvissa näkyvä viiden ketun pentue ei ole päässyt kesyyntymään. Kuvat on Tiikasalon mukaan otettu kaukaa. — Kun isoja koneita liikkuu, ne menevät kyllä karkuun. Kettupentue on pyörinyt tehdasalueen rannassa lähellä Pappilanniemeä. Ranta-alueella ei Tiikasalon mukaan juurikaan liiku ihmisiä. Sen sijaan rekka- ja kurottajaliikenne on vilkasta. Varmuuden vuoksi tehdassalien ovia pidetään kiinni, jotta ketut eivät pääse sisätiloihin. Viime kesänä UPM Kaukaan sellutehdas haki poikkeuslupaa viiden ketun kaatamiseen tehdasalueelta. Tehdas päätti kuitenkin vetää lupahakemuksen pois. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/26/Tehtaan%20pesue%20leikkii%20hakekasassa%20ja%20puupinoissa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20kuvat%20Kaukaan%20ketuista/2017122301169/4