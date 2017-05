Uutinen

Etelä-Saimaa: Tämän kevään Norppaliveä on katsottu jo yli 2,2 miljoonaa kertaa — Pullervo on kansainvälinen tähti Ympäristöjärjestö WWF:n Norppaliveä on tänä vuonna katsottu jo yli 2,2 miljoonaa kertaa, mikä on lähes 200 000 kertaa enemmän kuin viime keväänä. Norppalive on Saimaan Haukivedelle sijoitettu kamera, mikä kuvaa saimaannorpan suosimaa lepokiveä. Sen vakituinen kävijä on tunnistettu Pullervo-nimiseksi norpaksi. WWF:n tiedotteen mukaan yli puolet Norppaliven katselukerroista on tullut Suomesta, vajaa puolet siis ulkomailta, missä kamera ja Pullervo on noeerattu laajasti. WWF:n mukaan Norppalive on huomioitu muun muassa The New York Timesissa ja supersuositulla The Dodo -sivustolla. — Norppaliven tarkoitus on lisätä ihmisten tietoisuutta saimaannorpasta ja sen elintavoista sekä kasvattaa halua suojella maailman harvinaisinta hyljettä. Suuret katsojamäärät ovat hieno osoitus siitä, että olemme tehneet jotain oikein, WWF:n tiedottaja Joonas Fritze toteaa tiedotteessa. Norppalive avautui yleisölle keskiviikkona 10. toukokuuta, ja lähetys jatkuu kesäkuun alkuun asti. Lue koko uutinen:

