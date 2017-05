Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipaleen puheenjohtajat tulevat keskustasta Kuntavaaleissa menestyneen keskustan ääni kuuluu Savitaipaleen luottamushenkilövalinnoissa. Sekä kunnanvaltuuston että -hallituksen puheenjohtajuus meni neuvotteluissa keskustalle. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Kyösti Kylliäinen. Kunnanhallituksen johtoon nousee nykyinen varapuheenjohtaja Janne Hölsä. Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tulee Pro Savitaipale -ryhmän Leena Saramies. Toisena varapuheenjohtajana toimii perussuomalaisten Juhani Kylliäinen. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajiksi valittaneen Maiju Hölsä (kd.) ja Olli Pitkänen (kesk.). Savitaipaleen kunnanhallituksen seitsemästä paikasta neljä on menossa keskustalle, yksi kristillisdemokraateille, yksi Pro Savitaipaleelle ja yksi kokoomukselle. Hölsän ja Pitkäsen rinnalle kunnanhallitukseen nousee kaksi naista, mutta heidän nimistään päätetään vasta keskiviikkona 31. toukokuuta keskustan kunnallisjärjestön kokouksessa. Kokoomuksen osalta kunnanhallituksen jäsenen nimi on auki. Pro Savitaipaleen edustaja hallituksessa on Matti Vahvanen. Huhtikuun kuntavaaleissa keskusta sai Savitaipaleen 21-paikkaiseen valtuustoon 11 valtuutettua. Pro Savitaipale- ryhmällä on kolme ja kristillisdemokraateilla, kokoomuksella sekä sosiaalidemokraateilla on kullakin kaksi valtuutettua. Perussuomalaiset saivat uuteen valtuustoon yhden edustajan. Lue koko uutinen:

